Ấn tượng với thiết kế bên trong của Apple Store trên mặt nước, sang chảnh như một khu resort cao cấp

Tọa lạc tại khu tổ hợp kinh doanh , nghỉ dưỡng và casino nổi tiếng, Marina Bay Sands của Singapore, Apple Store này được đánh giá là có kiến trúc độc đáo nhất nhì thế giới hiện nay. Đây cũng là cửa hàng đầu tiên của Apple nổi trên mặt nước.

Cửa hàng Apple Store đầu tiên trên mặt nước tại Singapore





Lối vào Apple Store là một cây cầu gỗ bắc qua con sông Marina Bay thơ mộng. Cửa hàng sẽ chính thức mở cửa từ ngày 10/9, những ai muốn vào bên trong để tham quan chiêm ngưỡng thì phải đặt chỗ trước. Để phòng dịch bệnh COVID-19, mọi người đến đây cũng phải đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và giữ khoảng cách an toàn.

Một cây cầu gỗ tại bờ sông Marina Bay thơ mộng

Sau khi tấm kim loại bao quanh Apple Store được tháo gỡ thì không gian ở bên trong đã dần dần được lộ diện. Cửa hàng Apple Store này là mọt quả cầu kính được thiết kế với 114 tấm kính cong tạo thành mái vòm uốn theo chiều ngang.

Bên trong cửa hàng có nhiều cây xanh

Cửa kính hoàn toàn, giúp đón ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài

Không gian bên trong cực rộng rãi được thiết kế với nhiều cây xanh, bàn ghế bằng gỗ sáng màu tạo cảm giác thân thiện với môi trường. Phần mái vòm phía trên được thiết kế dựa trên cảm hứng từ Đền Pantheon tại Rome (Italy).

Từ vị trí này có thể nhìn được toàn cảnh Singapore

Do được thiết kế bằng cửa kính hoàn toàn nên ngồi từ bên trong cửa hàng này bạn có thể ngắm nhìn toàn cảnh Singapore. Phần kính bao quanh cửa hàng sẽ dùng để đón ánh sáng tự nhiên ngoài trời, những vác ngăn dùng để ngăn ánh sáng chiếu trực tiếp xuống khu vực trải nghiệm của khách hàng. Hứa hẹn sẽ là địa điểm check-in tuyệt cú mèo cho các iFan khi đến du lịch tại Singapore đấy nhé.

Một địa điểm khá lý tưởng để check-in cho các iFan

Cầu thang cuốn đi xuống tầng hầm

Không gian này cũng là một địa điểm thích hợp để test khả năng chụp ảnh của các dòng iPhone , iPad, đặc biệt là chế độ chụp toàn cảnh, chụp góc rộng, chụp ban đêm và chụp thiếu sáng.

Tầng nổi phía trên cửa hàng chủ yếu trưng bày tính tính Mac và iPad. Một màn hình lớn để tường thuật lại những sự kiện và workshop mà Apple tổ chức.

Tầng bên trên trưng bày MacBook

Theo trang CNA đưa tin, khu vực ngầm dưới nước sẽ là nơi trưng bày các phụ kiện như tai nghe, tay cầm chơi game, mang hình lớn trên tường sẽ là nơi giới thiệu các dịch vụ của Apple.

Tầng bên dưới trưng bày điện thoại và phụ kiện

Không gian ấm áp và sang trọng

Apple công bố trên website chính thức của mình: “Apple Marina Bay Sands là trung tâm của sự sáng tạo… Đây là không gian để bạn khám phá, kết nối và tạo ra những điều mới mẻ”. Được biết đây là cửa hàng kỷ niệm 40 năm Apple xuất hiện tại thị trường Singapore. Trước khi khai trương ở đây, Apple đã có 2 cửa hàng tại Singapore ở Orchard Road và Sân bay Quốc tế Jewel Changi.

Thiết kế nội thất vô cùng rộng rãi

Là địa điểm mà khi đến Singapore bạn không thể bỏ qua

Vào ban đêm, Apple Store giống như một quả cầu ánh sáng nổi trên mặt nước. Cửa hàng cũng tạo điểm nhấn cho bờ sông vịnh Marina, hòa vào đường chân trời với những tòa cao ốc lấp lánh của Singapore.

