Ăn uống, tập luyện khoa học như Son Ye Jin bảo sao xứng danh mỹ nhân đẹp nhất thế giới 2020

Theo đó, "tình đầu quốc dân" Son Ye Jin vượt mặt hàng loạt mỹ nhân khác như Selena Gomez, Gigi Hadid, Lisa - Jennie - Rosé - Jisoo của nhóm BLACKPINK, Địch Lệ Nhiệt Ba, Kylie Jenner,... để trở thành người sở hữu gương mặt đẹp nhất thế giới.

Thông tin này có vẻ không quá bất ngờ với người hâm mộ xứ sở kim chi bởi cái tên Son Ye Jin chưa bao giờ hết hot trong suốt 20 năm qua xét về diễn xuất lẫn nhan sắc và hình thể.

Mỹ nhân họ Son sinh năm 1982, đến nay vẫn được mệnh danh là một trong số những tường thành nhan sắc của Hàn Quốc. Làm sao để nữ diễn viên vẫn duy trì nhan sắc và sắc vóc tới mức bị thời gian lãng quên.

Để duy trì vóc dáng mi nhon nhưng không quá gầy, Son Ye Jin duy trì thực đơn ăn uống lành mạnh có chỉ số GI thấp với lượng rau xanh và củ quả dồi dào. Người đẹp nói không với chế độ kiêng khem, kham khổ.

Mỗi khi đói, Son Ye Jin có bí quyết xem chương trình về ăn uống để thoát khỏi cơn thèm ăn. Trong trường hợp quá đói và không thể chịu được nữa cô mới tìm đến một số món ăn vặt chứa hàm lượng calo thấp để giúp kiểm soát cân nặng của bạn hiệu quả.

Chắc hẳn nhiều người thắc mắc ở tuổi 38 tại sao cơ thể Son Ye Jin vẫn mình hạc xương mai nhưng không hề thô cứng. Để có vóc dáng thon thả nhưng vẫn đủ duyên dáng, Son Ye Jin thường đứng thẳng lưng ở mọi lúc mọi nơi. Cô hạn chế để bản thân khom lưng, gù người vì dễ gây đau cổ vai gáy và ảnh hưởng xấu tới vòng 2 của mình. Ngay cả khi ngồi, người đẹp cũng duy trì tư thế thẳng lưng, không ngả nghiêng ảnh hưởng tới xương khớp và cơ bụng.

Có thể thấy trên phim, mỹ nhân họ Son có thể hóa thân thành rất nhiều vai diễn với những hoạt động thể chất linh hoạt bất chấp là leo núi, chạy bộ hay nhảy dù như trong "Hạ cánh nơi anh". Ở phân cảnh nào người đẹp cũng luôn cho thấy sự năng động, tươi mới, không hề mệt mỏi. Hóa ra bí quyết của cô chính là tập Pilates đều đặn mỗi ngày.

