Andree tiết lộ mối quan hệ với người cũ - Siêu Mẫu Minh Tú bằng chiếc áo thông điệp người lớn

Không đếm được số lần mà Andree và Minh Tú úp mở và gây tò mò cho người hâm mộ về mối quan hệ của cả hai trong thời điểm hiện tại. Dù nhiều lần được đặt câu hỏi về tình trạng mối quan hệ, song Minh Tú đều khẳng cũ Andree chỉ là ''tình cũ''. Thế nhưng, mới đây, vào tối 10/1, trên một story của mình, chàng rapper đa tài đã công khai tình trạng quan hệ thực sự với nàng mẫu nổi tiếng của showbiz bằng một chiếc áo phông có thông điệp người lớn khiến dân tình dậy sóng.

Andree và Minh Tú thuở còn mặn nồng

Andree trả lời câu hỏi về nghi vấn tình cảm với tình cũ

Chẳng là khi được 1 người hâm mộ đặt câu hỏi về mối quan hệ với tình cũ Minh Tú, Andree đã trả lời bằng chiếc áo phông có dòng chữ: "Can we have sex and still be friends'' (Chúng ta có thể ân ái mà vẫn làm bạn?). Câu trả lời có phần ỡm ờ của chàng rapper làm dấy lên nghi vấn hai người đã chia tay nhưng lại làm "friends with benefits'' - một mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu. Có lẽ là người hâm mộ lâu năm của cả hai cũng khó đoán được tình trạng thực sự của mối quan hệ này khi hai chính chủ, người thì phủ nhận dứt khoát, người thì ''nửa kín nửa hở'' đầy ám chỉ mờ ám.

Dù đã chia tay một thời gian dài nhưng bất ngờ dạo gần đây, cả hai có những tương tác trở lại. Minh Tú và Andree từng xuất hiện công khai cùng nhau tại đêm chung kết chương trình Rap Việt

Andree yêu Minh Tú khi cô mới chập chững vào làng mốt, trong khi bản thân là một rapper đình đám. Sự tan vỡ của cả hai khiến nhiều người tiếc nuối, việc ''hàn gắn'' gần đây khiến người hâm mộ hứng khởi không thôi

Dân tình mong chờ một cuộc ''tình cũ không rủ mà đến'', những người yêu nhau sẽ về với nhau, có duyên thì có đi một vòng cũng trở lại bên nhau

Dù thực tế là gì thì khán giả cũng mong một cái kết như trong mơ cho cặp đôi ''trai tài, gái sắc'' này bởi quá ư là đẹp đôi. Ai cũng tin rằng, những người có duyên thì đi một vòng cũng sẽ gặp lại nhau.