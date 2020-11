Mê mẩn với bộ ảnh cưới giản dị nhưng vô cùng đáng yêu của Công Phượng - Viên Minh

Một ngày sau đám cưới bí mật được tổ chức tại TP.HCM, ảnh cưới của Công Phượng và Viên Minh đã được hé lộ khiến nhiều người xem khen ngợi hết lời. Qua tìm hiểu, album ảnh cưới được thực hiện bởi một người bạn của cô dâu và chú rể.

Bộ ảnh này đã được người bạn đăng lên mạng từ mấy tuần trước, nhưng sau đám cưới cực hót của cặp đôi, bộ ảnh này bắt đầu được nhiều người biết đến và chia sẻ rầm rộ.

Có thể thấy, Công Phượng và Viên Minh chọn chụp ảnh ở những địa điểm nổi tiếng ở Sài Gòn, có thể kể đến như nhà thờ hay toà tháp biểu tượng Bitexco. Ngoài ra, cặp đôi còn chụp ảnh ở sân bóng, sân chơi - những nơi có ý nghĩa đặc biệt với cặp đôi.

Album ảnh cưới của Công Phượng có cả những bức ảnh đen trắng để tạo cảm giác hoài niệm, nhưng cũng có những bức ảnh màu sắc mang lại vẻ tươi sáng, đáng yêu.

Dù khung cảnh đơn giản, nhan sắc của bà xã Công Phượng vẫn được lột tả trọn vẹn. Viên Minh sở hữu vẻ đẹp đoan trang, sang trọng và hiền dịu. Trong khi đó, ở Công Phượng lại toát lên vẻ trưởng thành, nam tính, đúng kiểu người đàn ông của gia đình

Được biết, sau đám cưới được tổ chức ở TP.HCM ngày 16/11, sáng 17/11 Công Phượng và bà xã đã bay vào Phú Quốc để chuẩn bị cho bữa tiệc ấm cúng cùng đồng đội, bạn bè thân thiết vào ngày 18/11. Nhiều nguồn tin tiết lộ, tiệc cưới ở Phú Quốc của cặp đôi thậm chí còn được bảo mật cao hơn ở TP.HCM.

Từ đêm 17/11, hơn chục người đã bận rộn, tất bật trong đêm để hoàn tất khâu chuẩn bị cho bữa tiệc trên bãi biển của đám cưới Công Phượng. Theo đó, lễ cưới của cặp đôi được tổ chức tại Resort 5 sao đẳng cấp, không gian tổ chức có sức chứa lên tới 200 người.



Your browser does not support HTML5 video.

Video lễ ăn hỏi của Công Phượng-Viên Minh.



Theo TN/SKCĐ