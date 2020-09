Jisoo BLACKPINK chỉ cần xõa tóc đứng yên thôi cũng đủ khiến hàng triệu fan mê mẩn

Jisoo BLACKPINK đẹp, đó đã là điều hiển nhiên không thể bàn cãi. Thế nhưng, thành viên đảm nhận vai trò visual của BLACKPINK vẫn không ít lần khiến khán giả 'sốc lên sốc xuống' bởi những hình ảnh quá đỗi xinh đẹp, ngọt ngào. Chính vì thế, không ít người ca ngợi và gọi chị cả BLACKPINK là Hoa hậu Hàn Quốc.

Bức ảnh nào của Jisoo cũng có lực sát thương cực lớn.

Nhiều người còn cảm thán, chỉ cần chớp nhoáng chụp một bức hình của Jisoo ở bất kỳ đâu cũng có thể thành ảnh họa báo hay ảnh đẹp trong phim. Mới đây, trên diễn đàn Pann, hàng loạt ảnh xuất thần của Jisoo tại sân bay bỗng nhiên hot trở lại vì một lý do hết sức đơn giản.

Nhìn Jisoo càng khiến fan mê mẩn.

Có thể thấy, những bức ảnh của Jisoo BLACKPINK dù được fan hay nhà báo chụp lại đều vô cùng lộng lẫy, nghệ thuật như những thước phim điện ảnh và những shoot ảnh tạp chí. Đặc biệt, những bức ảnh này đã khoe trọn... mái tóc mềm mượt như mây của nữ idol sinh năm 1995.

Chẳng cần tạo dáng cầu kỳ hay ăn mặc sang cảnh, Jisoo vẫn dễ dàng hớp hồn người xem nhờ mái tóc bồng bềnh, biến sân bay thành bối cảnh phim lãng mạn nhờ nhan sắc nữ thần. Đúng là 'cái răng cái tóc là góc con người' quả không sai.

Diện mạo trong trẻo, ngây thơ, xinh đẹp như mối tình đầu của Jisoo được tôn lên phần nào nhờ mái tóc dày, bồng bềnh như tiên tử. Chỉ cần chọn bừa một tấm cũng đủ khiến fan hú hét, cô nàng chỉ cần xõa tóc nhẹ nhàng và bước đi thôi cũng đủ quyến rũ lắm rồi.

Thế nhưng, vẫn không ít fan khẳng định, ảnh đẹp thì đẹp thật nhưng vẫn chưa thể lột tả hết được nhan sắc của Jisoo. Chỉ khi xem ảnh gif và video mới càng cảm nhận được visual BLACPINK xinh đẹp đến nhường nào!



JISOO - YUKI NO HANA / SNOW FLOWER color coded lyrics 가사 | ENG, KAN, ROM



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ