Anh: Đồng loạt hạ điểm 40% kết quả xét tuyển Đại học, thí sinh đã trúng tuyển bỗng hoang mang

Theo cập nhật mới nhất về kết quả kỳ thi A-Level tại Anh , các học sinh cuối cấp năm nay ghi nhận số điểm A - A* đạt kỷ lục từ trước tới nay: 27,6%, cao hơn hẳn 2,4% so với năm 2019. Kỳ thi A-Level tại Anh luôn được đánh giá là kỳ thi nghiêm túc, chặt chẽ, là tiêu chuẩn để các trường Đại học tại Anh có thể dựa vào để đánh giá năng lực của mỗi thí sinh khi xét tuyển vào các trường đại học.

Anh đồng loạt hạ điểm 40% kết quả A-Level

Việc các thí sinh đạt điểm cao kỷ lục nhiều như hiện nay đồng nghĩa với việc cánh cổng vào các trường Đại học top đầu tại Anh cũng rộng mở hơn cho nhiều thí sinh. Hầu hết các học sinh trung học khi nhận được kết quả này đều rất hài lòng và cảm thấy đây là kết quả họ xứng đáng nhận được sau một thời gian dài nỗ lực học tập.

Phần lớn các học sinh đều hài lòng với kết quả A-Level mới nhận được

Do tình hình dịch COVID-19 trên thế giới và tại Anh có nhiều diễn biến phức tạp, Chính phủ Anh đã quyết định hủy hoàn toàn kỳ thi A-Level vào năm 2020. Theo đó, điểm các thí sinh sử dụng để xét tuyển vào các trường Đại học tại Anh sẽ do các giáo viên và trường trung học nơi các thí sinh theo học tự đánh giá.

Theo thống kê mới nhất, hàng chục nghìn kết quả A-Level của các học sinh trung học tại Anh đã bị hạ điểm để đảm bảo tiêu chí đánh giá 'điểm số không cao hơn nhiều so với các năm trước' của Hội đồng Khảo thí Anh. Điều này đồng nghĩa với việc, điểm số các giáo viên đánh giá thí sinh có thể sẽ bị hạ ít nhất là 1 điểm - sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả xét tuyển Đại học của các học sinh.

Gavin Williamson - phụ trách vấn đề Giáo dục tại Anh đã có thông tin chính thức về vấn đề này. Ông xác nhận 40% kết quả của kỳ thi A-Level đã được 'xem xét lại' - phần lớn là bị hạ điểm.

Ông Gary Williamson

Tiến sĩ Philip Wright, Giám đốc của JCQ (Hội đồng chung về trình độ chuyên môn) chia sẻ với những khó khăn mà các sinh viên tương lai đang gặp phải, tuy nhiên ông cũng nhấn mạnh: học sinh tại Anh nên tự hào về số điểm mình nhận được - đây là thành quả lao động và học tập không ngừng nghỉ đáng được biểu dương của mỗi học sinh trong suốt 2 năm học trung học vừa qua.

Theo Thùy Dương/SKCĐ