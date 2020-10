Xúc động loạt ảnh hiếm hoi của Đông Nhi trong phòng sinh, hé lộ một phần dung mạo 'tiểu công chúa'

Khoảng 19h20 phút ngày 26/10, Đông Nhi đã hạ sinh con gái đầu lòng tại một Bệnh viện quốc tế 5 sao ở TP.HCM. Ban đầu nữ ca sĩ lựa chọn sinh thường nhưng đến chiều cùng ngày, giọng ca Bad Boy được chuyển sang phòng mổ đẻ, có gây mê. Sau 15 tiếng nhập viện, nữ ca sĩ đã hạ sinh con gái an toàn.

Từ khi chào đón thành viên mới, Đông Nhi - Ông Cao Thắng liên tục khoe những hình ảnh thể hiện niềm vui, hạnh phúc lên mạng xã hội . Được biết, con gái Đông Nhi có tên là Winnie với ý nghĩa là em bé hạnh phúc, mềm mại, dịu dàng.

Mới đây, nữ ca sĩ Bad Boy đã khiến nhiều người xúc động khi chia sẻ loạt ảnh hiếm hoi trong phòng sinh ghi lại khoảnh khắc đau đớn khi chuyển dạ cũng như sự kiên cường vượt qua những cơn đau khi sinh.

Ông Cao Thắng luôn bên cạnh vợ, động viên trấn an, ôm và xoa bóp lưng cho vợ. Bên cạnh đó, khoảnh khắc Ông Cao Thắng vui mừng bế con gái, bà nội và bà ngoại bé hạnh phúc chụp ảnh đã phần nào hé lộ dung mạo 'tiểu công chúa' nhà Đông Nhi.



Cùng với loạt ảnh được chia sẻ, Đông Nhi xúc động cho biết: "Thử thách để được gặp mặt công chúa nhỏ của chúng ta quả thật đã không hề dễ dàng chồng nhỉ. Xin lỗi chồng vì vợ đã không đủ tỉnh táo ngay lúc Winnie chào đời để được cùng chồng nắm lấy bàn tay con. Tuy nhiên được nhìn thấy trọn vẹn mạch cảm xúc ấy của chồng thông qua những hình ảnh này, vợ tin mình có thể mạnh mẽ nhiều hơn nữa.

Chỉ sau một đêm, cuộc sống của chúng ta đã có nhiều sự thay đổi lớn, nhưng lớn nhất vẫn là tình yêu trên hành trình sau này của gia đình mình. Cảm ơn tất cả mọi người đã dõi theo, đã dành tình cảm và nhiều sự yêu thương cho gia đình Nhi - Thắng. Chúng mình vẫn luôn trân quý bằng cả lòng chân thành nhỏ bé của mình".

Sau 2 ngày nằm viện theo dõi, được biết Sức Khỏe của nữ ca sĩ đã ổn định trở lại. Cô vô cùng thoải mái, hồi phục nhanh, sữa cũng về nhanh hơn một chút. Khi nhắc đến con gái, Đông Nhi không khỏi mềm lại: 'Winnie, ba mẹ đã hiểu được cảm giác lúc nào cũng cảm thấy nhớ con ra sao rồi'.



Theo TN/SKCĐ