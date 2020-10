Jennie Blackpink trang điểm khác lạ, hóa quý cô thanh lịch trên số báo tháng 11 của W Korea

Sau khi ra mắt full album đầu tiên trong sự nghiệp, các thành viên Blackpink tiếp tục 'đánh lẻ' trên các trang bìa tạp chí nổi tiếng. Trong khi Rosé xuất hiện đầy cá tính, sang chảnh trên Dazed thì 'công chúa' Jennie cũng khiến fan bấn loạn với vẻ đẹp khác lạ trên W Korea.

Cụ thể, là gương mặt trang bìa của tạp chí nổi tiếng W Korea số tháng 11/2020, Jennie Blackpink mang đến vẻ đẹp của một quý cô cổ điển. Thông tin từ W cho biết, bộ ảnh lần này có chủ đề được lấy cảm hứng từ câu nói "Dream a little dream".

Do đó, không có gì bất ngờ khi thành viên Blackpink xuất hiện với tạo hình, trang phục cũng như cách trang điểm mang hơi hướng của các thập kỷ trước.

Khi miêu tả về bộ ảnh này, W không ngần ngại gọi đó là "bộ phim thời trang" của Jennie. Cũng trong bộ hình này, Jennie mang đến cảm giác của một tiểu thư đài các thời xưa với tạo hình quyến rũ và đầy quyền quý.

Ngay khi bộ ảnh được đăng tải, nhiều fan và cư dân mạng đã dành lời khen ngợi cho nữ idol bởi thần thái và cách tạo hình vô cùng chuyên nghiệp. Trong buổi chụp hình này, cô nàng main rapper cũng có những chia sẻ đầy xúc động về việc trở thành một thần tượng Kpop:





"Tôi cảm thấy vô cùng thỏa mãn và hạnh phúc mỗi khi được đứng trên sân khấu. Thời gian gần đây, dù tôi không thể tiếp xúc với những người hâm mộ nhưng sự cổ vũ và nguồn năng lượng của họ vẫn là chỗ dựa vững chắc đối với tôi. Tôi đã luôn mơ về một cuộc sống như thế này, chính vì vậy, đối với tôi đây chính là một điều kỳ diệu".

Cùng xem thêm những hình ảnh xinh đẹp của Jennie Blackpink

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ