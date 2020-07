Ảnh: Khám phá Đại học Oxford – ngôi trường duy nhất đã tồn tại gần 1 thiên niên kỷ

Đại học Oxford có tên đầy đủ là Viện Đại học Oxford, bao gồm 38 trường đại học thành viên và nhiều khoa học thuật được chia thành 4 phân khoa đại học. Mặc dù ngày thành lập chính thức của Đại học Oxford chưa được xác định, nhưng có nhiều tài liệu đã chứng minh trường đã đi vào hoạt động ít nhất là từ những năm 1096. Tới năm 1209, sau khi nảy ra những cuộc tranh cãi giữa các học giả tại trường Oxford và cư dân địa phương, các học giả này đã chuyển tới thành phố Cambridge, nằm ở phía Đông Bắc của Oxford, thành lập nên một hội đoàn các học giả riêng, về sau đã trở thành Viện Đại học Cambridge. Ở thời điểm hiện tại, Oxford và Cambridge luôn cạnh tranh nhau gay gắt ở vị trí số 1 về chất lượng đào tạo và giáo dục, nhưng ít ai biết 2 trường đại học này vốn là 2 người ‘anh em’ có chung nguồn gốc. Hai Viện Đại học lâu đời nhất nước Anh này đều là thành viên nhóm Russell, là tập hợp 24 trường đại học hàng đầu tại Anh và có tên chung là ‘Oxbridge’.

Đại học Oxford được chụp vào thế kỉ 19

Quần thể kiến trúc khổng lồ tại Oxford

Trường Đại học Oxford có 102 thư viện tất cả, trong đó có 30 thư viện trực thuộc chuỗi thư viện Bodleian, chuỗi thư viện nghiên cứu chính của Viện Đại học. Do số lượng thư viện lớn, trải dài khắp khuôn viên rộng lớn của trường, khi một khách du lịch chỉ vào một tòa nhà bất kì tại Oxford, phần lớn sẽ nhận được đáp án rằng đó chính là 1 trong số 102 thư viện của Oxford. Về chuỗi thư viện Bodleian, tương truyền rằng, nơi đây đang cất giữ vào bảo tồn lên tớ hơn 11 triệu đầu sách ở tất cả 30 thư viện. Nếu xếp tất cả số sách này ra, ta sẽ tại được một ‘chuỗi’ sách có độ dài lên tới... 190km. Bodleian cũng là một trong những thư viện hiếm hoi ở Anh có quyền yêu cầu các nhà xuất bản tại Anh cung cấp 01 ấn bản cho bất kỳ đầu sách, nhật báo, tạp chí mà họ xuất bản. Với đặc quyền này, chuỗi thư viện Bodleian mỗi năm đã ‘kéo dài’ kệ sách thêm khoảng 5km.

Bên trong thư viện Bodleian trong tư liệu cũ

Bên cạnh hệ thống thư viện đồ sộ, Oxford còn có những viện bảo tàng nổi tiếng trên toàn thế giới, nắm giữ những hiện vật vô giá. Trong số đó, bảo tàng Ashmolean, được thành lập vào năm 1638, là viện bảo tàng nổi bật nhất: đây chính là viện bảo tàng đại học cổ xưa nhất thế giới. Ashmolean là bảo tàng lưu trữ những tác phẩm vô giá của Michelangelo, Leonardo da Vinci, Turner hay Picasso, cùng các cổ vật quý giá. Không kém cạnh, Bảo tàng Lịch Sử Thiên Nhiên của Oxford lại mang hơi thở của khoa học. Đây là nơi sưu tập những bộ xương của khủng long bạo chúa, khủng long ba sừng hay sưu tập gần hoàn chỉnh loài chim dodo. Bảo tàng Pitt Rivers, được thành lập sau bảo tàng Ashmolean gần 200 năm, cũng là một trong những bảo tàng lớn với 500.000 hiện vật đang được lưu trữ và trưng bày. Về Âm nhạc, không thể không kể đến bộ sưu tập Bate các loại nhạc cụ thuộc dòng nhạc cổ điển phương Tây từ thời Trung Cổ đến nay.

Bảo tàng Ashmolean thuở mới thành lập

Bảo tàng Lịch sử Tự Nhiên thuộc Đại học Oxford

Danh sách cựu sinh viên ‘lừng lẫy 5 châu’:

Thành tích mà trường Đại học Oxford đạt được trong gần 1 thiên niên kỷ tồn tại và phát triển bao gồm bộ 26 Thủ Tướng Anh là cựu học sinh, 30 nguyên thủ quốc gia ở khắp nơi trên thế giới, 60 chủ nhân của giải Nobel danh giá trong mọi lĩnh vực, 120 huy chương Olympics. Trở thành sinh viên Oxford là một trong những con đường ngắn nhất để trở thành chính trị gia tại Anh. Trong số những thủ tướng tại Anh, những người là 'đồng môn' tại Oxford bao gồm: William Gladstone, Herbert Asquith, Clement Attlee, Harold Macmillan, Harold Wilson, Edward Heath, Margaret Thatcher, Tony Blair và cựu thủ tướng David Cameron.

Trên phạm vi toàn cầu, có ít nhất 30 nhà lãnh đạo thế giới đã theo học tại Oxford:

Harald V của Na Uy

Abdullah II của Jordan

03 Thủ tướng Úc: John Gorton, Malcolm Fraser và Bob Hawke

02 Thủ tướng Canada (Lester B. Pearson, và John Turner)

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh và Indira Gandhi

05 Thủ tướng Pakistan (Liaquat Ali Khan, Huseyn Shaheed Suhrawardy, Sir Feroz Khan Noon, Zulfiqar Ali Bhutto, và Benazir Bhutto)

S. W. R. D. Bandaranaike (cựu Thủ tướng Sri Lanka)

Norman Washington Manley của Jamaica

Eric Williams (Thủ tướng Trinidad và Tobago)

Álvaro Uribe (Cựu Tổng thống Colombia')

Abhisit Vejjajiva (cựu Thủ tướng Thái Lan)

Bill Clinton (Tổng thống Mỹ đầu tiên từng theo học ở Oxford)

Arthur Mutambara (Phó Thủ tướng Zimbabwe)

Festus Mogae (cựu Tổng thống Botswana)

Ngoài các nguyên thủ quốc gia, Oxford cũng là nơi đào tạo ra các nhà cải cách tôn giáo vĩ đại như John Wycliffe, Mirza Nasir Ahmad, các nhà soạn nhạc Sir Hubert Parry, Geogre Butterworth, John Taverner, các diễn viên và các nhà làm phim từng đoạt giải thưởng Oscar.

Những cựu học sinh danh tiếng tốt nghiệp từ Đại học Oxford

Cùng ngắm những hình ảnh đẹp lung linh của ngôi trường Đại học lâu đời nhất nước Anh:

Khuôn viên trường Đại học Oxford

Bên trong Thư Viện Bodleian hiện tại

Bảo tàng Ashmolean

Trường Đại học Oxford vào Mùa Đông

Sinh viên và các giáo sư tại trường Đại học Oxford

Dạo quanh trường Đại học lâu đời nhất tại Anh

