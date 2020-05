Anh nông dân Kiên Giang: Chỉ trồng rau má, tôi thu 20 triệu đồng mỗi tháng

Rau má là loại cây thân thảo, có nguồn gốc từ đất nước Úc, các đảo Thái Bình Dương, quần đảo New Guinea, Melanesia, Malesia và châu Á. Có 40 loài trong chi rau má. Loại rau này có hình dạng giống như những đồng tiền tròn, xếp nối nhau. Do đó, nó còn có tên gọi khác là liên tiền thảo.

Rau má là cây thân nhỏ, mọc bò ở khắp nơi, nhất là chỗ ẩm mát. Thân cây rất mảnh, lá mọc so le, thường tụ khoảng 2-5 lá ở một mấu. Hoa rau má trắng trong khi quả lại có màu nâu đen.

Rau má có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe con người. Rau má không chỉ bổ dưỡng mà còn có nhiều dược tính. Vì vậy, từ xa xưa, người dân đã biết sử dụng loại rau này như một vị thuốc chữa bệnh. Trong y học cổ truyền Trung Quốc và Ayurvedic, rau má là một loại thảo dược thường được sử dụng. Các bộ phận trên mặt đất của cây rau má được sử dụng làm thuốc để điều trị nhiễm trùng do vi khuẩn, virus hoặc ký sinh trùng như nhiễm trùng đường tiết niệu (UTI), bệnh zona, bệnh phong, tả, lỵ, bệnh giang mai , bệnh cảm thông thường, cúm, H1N1 (cúm lợn), voi, lao và bệnh sán mang.

Các sách thuốc cổ như Bản thảo cương mục, Bản thảo cầu nguyên, Đường bản thảo, Dược tính luận, Bản kinh, Biệt lục, Nam dược thần hiệu... cũng có ghi: rau má có vị đắng, tính hàn, vào được 3 kinh Can, Tỳ và Thận, có công dụng thanh nhiệt lợi thấp, tiêu thũng giải độc. Rau má thường được dùng để chữa các chứng bệnh như tiết tả về mùa hè, bệnh lỵ, vàng da do thấp nhiệt, sỏi đường tiết niệu, tiện huyết, khái huyết, thổ huyết, viêm họng, dị ứng mẩn ngứa, nhọt độc, tổn thương do sang chấn, bỏng ...

Trên lâm sàng, các nhà nghiên cứu nhận thấy, uống bột rau má khô có tác dụng giảm đau. Đối với bệnh viêm gan virus cấp tính, dùng rau má tươi sắc với nước, pha thêm đường phèn sẽ có hiệu quả trị viêm gan rất rõ rệt. Người ta cũng đã nghiên cứu dùng rau má điều trị các bệnh nhiễm khuẩn màng não - tủy thu được kết quả khá khả quan. Ở nước ta, rau má mới chỉ được nghiên cứu trong điều trị các bệnh ngoài da, đặc biệt là bỏng.