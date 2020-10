Ảnh streetstyle Ngọc Trinh vừa cá tính lại sexy, khoe trọn 3 vòng căng đầy cùng đôi chân trắng nõn

Nhắc đến Ngọc Trinh mọi người sẽ nghĩ ngay đến cô nàng chân dài không ngại diện những bộ độ ngắn cũn, cắt xẻ táo bạo để khoe trọn số đo 3 vòng nhiều người mơ ước. Không chỉ đi sự kiện, phong cách thường ngày của người đẹp Trà Vinh luôn chú trọng đến việc tôn dáng triệt để.

Chính bởi lý do này, mỗi lần lên đồ, Ngọc Trinh dễ dàng khiến người xem phải chú ý từ những chi tiết nhỏ nhất. Mới đây, 'nữ hoàng nội y' khiến nhiều người trầm trồ khi đăng tải loạt ảnh mới nhất khoe streetstyle theo phong cách nữ sinh.

Có thể thấy, dù theo phong cách nữ sinh nhưng Ngọc Trinh vẫn toát lên vẻ cá tính và sexy.

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt người xem là kiểu váy ngắn xếp ly ngắn cũn cỡn để lộ đôi chân trắng nõn, thon dài không tì vết. Cô nàng diện áo coptop khoác áo hờ hững, kết hợp cùng giày combat hầm hố.

Diện nguyên cây đen, Ngọc Trinh khoe thân hình chuẩn từng cm với vòng 1 căng đầy cùng vòng eo con kiến trứ danh.



Dù tạo dáng ngồi nhưng vòng 2 của người đẹp không hề lộ một chút mỡ thừa nào. Đặc biệt, kiểu mang tất lưới xuyên thấu cũng tạo điểm nhấn không hề nhỏ cho set đồ của cô nàng

Dù diện váy ngắn nhưng nhờ cách tạo dáng nên hình ảnh của Ngọc Trinh vẫn rất tiết chế, không quá phô phang



Trước đây, Ngọc Trinh cũng từng đăng tải hình ảnh có streetstyle với style nữ sinh. Tuy nhiên, những lần trước đó của cô nàng vẫn mang hơi hướng hiền lành, giản dị kín đáo hơn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ