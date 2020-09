Lisa Blackpink với tạo hình chất lừ và đầy gai góc trong teaser The Album

Trong chuỗi teaser các thành viên cho The Album - Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink. Sau Jisoo và Jennie, thành viên tiếp theo lên sàn là Lisa. Không ít fan bị 'ăn cú lừa' vì từng chắc chắn 'mẩu' tiếp theo được nhá hàng là Rosé.

Không hổ danh là thành viên có thể biến hóa đa dạng mọi phong cách, ảnh teaser 1 của Lisa Blackpink đã mang đến một tạo hình vô cùng mạnh mẽ, gai góc, hầm hố và ngầu khỏi bàn. Thậm chí, so với những lần comeback trước, nữ idol gốc Thái ngày càng cá tính hơn hẳn.

Ảnh teaser 1 The Album của Lisa

Từ ảnh teaser có thể thấy, dù Lisa đã tạo dáng che mất một phần khuôn mặt nhưng khán giả vẫn xuýt xoa bởi nhan sắc xinh đẹp như búp bê Tây của cô nàng. Bên cạnh đó, đôi mắt của nữ idol cũng vô cùng thu hút.



Bộ trang phục của Lisa cũng gây ấn tượng mạnh mẽ. Cô nàng xuất hiện như một rocker thứ thiệt với áo khoác da dính đầy đinh nhọn. Liệu lần comeback này của Blackpink sẽ là một sản phẩm đầy bụi bặm, chất chơi?

Như vậy, 4 thành viên trong poser khoe bóng lưng trước đó đã chính thức lộ diện với thứ tự lần lượt là Lisa, Jennie, Rosé và Jisoo. Do đó, mái tóc của Lisa sẽ vô cùng chất với màu ombre đen - bạch kim.

Teaser khoe bóng lưng trước đó của cả nhóm





Như vậy ngày mai, thành viên cuối cùng được nhả teaser chính là Rosé.. Không ít người hồi hộp đón chờ xem 'bông hồng nước Úc' sẽ xuất hiện với tạo hình như thế nào.



Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!

