Teaser 2 của Jennie Blackpink ra lò, fan thích thú vì tóc mái của nữ idol... là thật!

Sau khi tung 2 ảnh poster teaser của chị cả Jisoo, thành viên lên sàn tiếp theo ngày hôm nay chính là 'nàng công chúa' Jennie Blackpink . Đây là chuỗi teaser của từng thành viên cho The Album - Full Album đầu tiên trong sự nghiệp nhóm chuẩn bị xuất xưởng vào tháng 10 này.



Nếu như buổi sáng, poster 1 của cô nàng đã khiến dân tình xoắn xuýt không thôi bởi nhan sắc cực phẩm thì đến 14h chiều ngày 23/9 (theo giờ Việt Nam), poster teaser 2 của Jennie lại tiếp tục được đăng tải.

Ảnh teaser 2 của Jennie





Nếu poster 1 là hình ảnh nữ idol xõa tóc tự nhiên, đội mũ beret thì đến poster 2, Jennie lại búi tóc hững hờ và để mái thưa. Dù màu tóc có phần làm fan đau đầu nhưng ít người vẫn cảm thấy vui mừng vì hóa ra Jennie để mái là thật.



Ảnh teaser này không còn ngọt ngào như trước nữa, Jennie toát lên thần thái sang chảnh, sexy khó cưỡng cùng đôi mắt hút hồn như có thể cuốn mọi cảnh vật. Càng nhìn ngắm, mọi người càng bị thôi miên bởi đôi mắt mèo quá đỗi mê đắm của nữ idol sinh năm 1996.



Vốn ít khi để tóc mái, nhưng mỗi khi Jennie xuất hiện với kiểu tóc này lại khiến dân tình điên đảo. Có thể nói, nhan sắc Jennie có thể dễ dàng cân được những kiểu tóc khó nhằn nhất, dù để mái hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cô nàng.

Ảnh teaser 1 của Jennie



Sau Jisoo, Jennie, nhiều fan suy đoán thành viên tiếp theo được hé lộ teaser vào ngày mai sẽ là 'bông hồng nước Úc' Rosé. Điều này khiến người hâm mộ càng thêm mong chờ, háo hức không thôi!



Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ