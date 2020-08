Phát sốt trước mái tóc hồng của Jennie trong teaser Ice Cream, vừa đăng tải đã lên Top 1 trending

Đúng 7h (giờ Việt Nam) ngày 25/8, YG đã tung ảnh poster đếm ngược "D-3" của Ice Cream - single BLACKPINK kết hợp với nữ ca sĩ trời Tây Selena Gomez sẽ được ra lò vào 11h ngày 28/8 tới. Như vậy, sau Jisoo thì thành viên tiếp theo được tung ảnh teaser chính là Jennie.



Lần này, Jennie đã khiến nhiều người không khỏi sốc với mái tóc hồng tím, ombre xanh ở phần đuôi vô cùng ngầu, còn chất hơn cả mái Lần này, Jennie đã khiến nhiều người không khỏi sốc với mái tóc hồng tím, ombre xanh ở phần đuôi vô cùng ngầu, còn chất hơn cả mái tóc bạc h kim trong teaser của Kill this love trước đây.

Ảnh teaser ice cream của Jennie BLACKPINK.



Chính mái tóc tím này cùng bộ cánh sặc sỡ, bó sát và siêu ngắn đã tôn lên body không chút mỡ thừa cùng đôi chân thon dài của một mẩu nhà BLACKPINK. Chính bởi màn lột xác quá mức ấn tượng, tên của Jennie sau khi được tung ảnh teaser đã nhanh chóng leo lên top 1 trending toàn cầu trên Twitter với 330k+ tweet.

Tuy nhiên, không ít fan tinh ý nhận ra, mái tóc tím chói mắt của Jennie thực chất chỉ là tóc giả, thế nhưng họ vẫn háo hức trông chờ vào diện mạo mới của cô nàng trong single sắp tới.

T ên của Jennie sau khi được tung ảnh teaser đã nhanh chóng leo lên top 1 trending toàn cầu trên Twitter.

Rosé ai ngờ lại bị 'bẻ lái' qua Jennie. single Ice Cream tại Mỹ vẽ hình 4 thành viên BLACKPINK và Selena Gomez . Trong đó, có 1 thành viên nhuộm tóc hồng, từ đặc điểm bên ngoài khiến nhiều người nhận định là Rosé bởi thông qua chiếc xe bán kem quảng bá cho Trước đó, hầu hết các BLINK đều nghĩ rằng người để tóc hồng lần này sẽ là





Nhìn poster của Jennie càng khiến khán giả háo hức vì chỉ 3 ngày nữa thôi, siêu phẩm Ice Cream sẽ chính thức 'lên sàn'. Mọi người không khỏi đếm ngược thời gian, đặc biệt là các BLINK không ngừng trông chờ từng ngày cho tới giờ phút trọng đại khi Ice Cream được 'ra lò'.

C hiếc xe bán kem quảng bá cho single Ice Cream tại Mỹ.



Không ít fan còn cảm thấy vô cùng thích thú, bởi sau khi hóa thành các nữ chiến binh, nữ cường siêu ngầu trong Ddu-du ddu-du, Kill this love và mới đây là How you like that, cuối cùng 4 cô gái Hắc Hường có thể thay đổi concept trong single mới này. Cư dân mạng dự đoán, bài hát này sẽ có nét giống As if it's your last và Forever young.



Bây giờ, hãy cùng nhau chờ đợi đến 11h ngày 28/8 tới nhé!



