Lisa 'chốt hạ' teaser Ice Cream của BLACKPINK kết hợp với Selena Gomez: Búp bê sống chính là đây!

Đúng 7h (giờ Việt Nam) ngày 26/8, YG đã tung ảnh teaser đếm ngược D-2 của Lisa BLACKPINK . Như vậy, sau Jisoo, Jennie và Rosé thì Lisa chính là thành viên BLACKPINK cuối cùng "chốt sổ" loạt poster cá nhân quảng bá cho single Ice Cream sắp tới kết hợp cùng Selena Gomez.

Từ ảnh teaser có thể thấy, em út BLACKPINK vẫn giữ nguyên mái tóc đen từ đợt quảng bá How You Like That nhưng tóc đã dài hơn và được búi 2 bên vô cùng đáng yêu, xinh đẹp nhưng vẫn sexy khó cưỡng.

Ảnh teaser ice cream của Lisa BLACKPINK.

Bên cạnh đó, nữ idol người Thái diện chiếc áo crop top màu đỏ khoe ngực trần và eo thon gợi cảm cùng chân váy đen bắt mắt. Cô nàng còn khoác thêm áo hờ hững một bên khiến dân tình 'xịt máu mũi'.

Ngay khi ảnh teaser được đăng tải, tên của Lisa đã nhanh chóng leo lên top 3 trending toàn cầu trên Twitter, đủ thấy mọi người mong chờ sự trở lại của 4 cô nàng Đen Hồng này như thế nào. Có thể đoán, lần này nhóm trở lại với hình tượng 'Pink' nhưng vẫn kèm theo nét quyến rũ nóng bỏng

Không chỉ Rosé mà giờ đến Lisa cũng lột xác, trở nên sexy hơn khi khoe vòng 1 lấp ló trong ảnh teaser. Thế nhưng, 2 cô chị là Jisoo và Jennie lại 'kín như bưng' khiến nhiều người không khỏi... tiếc nuối.

Ngay khi ảnh teaser được đăng tải, tên của Lisa đã nhanh chóng leo lên top 3 trending toàn cầu trên Twitter.



Thời điểm hiện tại, đã quá nhiều người bấn loạn trước concept của ca khúc mới. Điều này chứng tỏ, việc YG từng hé lộ việc "bài hát mới chứa đựng nhiều nét quyến rũ và đáng yêu hơn" là đúng sự thật. Nhìn thêm ảnh teaser của Rosé và Lisa, việc MV có cả "biển xanh cát trắng nắng vàng" là có thể xảy ra.



Bây giờ, chỉ còn đợi YG tung ảnh Bây giờ, chỉ còn đợi YG tung ảnh Selena Gomez là sẽ kết thúc loạt poster cá nhân quảng bá cho single Ice Cream. Và chỉ còn 2 ngày nữa thôi, siêu phẩm Ice Cream của BLACKPINK và Selena Gomez sẽ chính thức 'lên sàn'. Hãy cùng chờ đợi đến 11h (theo giờ Việt Nam) ngày 28/8 nhé!



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ