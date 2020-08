Teaser Ice Cream của Rosé khiến dân tình xịt máu: Mặc bikini khoe vòng 1 lấp ló, sexy khó cưỡng

Đúng 14h (theo giờ Việt Nam) ngày 25/8, YG đã tung ảnh poster đếm ngược "D-3" của Rosé BLACKPINK cho Ice Cream - single BLACKPINK kết hợp với nữ ca sĩ trời Tây Selena Gomez sẽ được ra lò vào 11h ngày 28/8 tới.

Như vậy, sau Jisoo và Jennie thì thành viên tiếp theo được tung ảnh teaser chính là Rosé. Do đó, có thể chắc chắn thành viên chốt hạ chuỗi ảnh teaser cho lần comeback lần này của BLACKPINK chính là Lisa.

Ảnh teaser ice cream của Rosé BLACKPINK.

Nếu như sáng nay, Jennie đã khiến khán giả sốc lên sốc xuống bởi mái tóc hồng tím ombre xanh ở phần đuôi vô cùng ngầu và chất thì đến chiều, BLINK lại 'mất máu' bởi hình ảnh quá đỗi táo bạo và sexy của Rosé. Không ít người cảm thán, YG cứ 'đánh úp' con dân liên tục như thế thì fan biết phải sống sao?

Quả thật, sau hơn 4 năm debut lần đầu tiên mọi người có thể thấy 'bông hồng nước Úc' hở bạo đến thế. Từ ảnh teaser có thể thấy, một mẩu BLACKPINK mặc váy ngắn khoe đôi chân thon dài, mặc áo sơ mi chỉ cài một cúc trên cùng, lấp ló chiếc bikini ôm lấy vòng 1 căng đầy khiến người xem 'mất máu trầm trọng'.





Thời điểm hiện tại, đã quá nhiều người bấn loạn trước concept của ca khúc mới. Điều này chứng tỏ, việc YG từng hé lộ việc "bài hát mới chứa đựng nhiều nét quyến rũ và đáng yêu hơn" là đúng sự thật. Nhìn thêm ảnh teaser của Rosé, việc MV có cả " biển xanh cát trắng nắng vàng" là có thể xảy ra.

Chỉ chưa đến 3 ngày nữa thôi, siêu phẩm Ice Cream của BLACKPINK và Selena Gomez sẽ chính thức 'lên sàn'.

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ