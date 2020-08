Ice Cream 'chốt sổ' teaser bằng ảnh xinh tươi của Selena Gomez, hé lộ thông tin khiến fan sướng rơn

Đúng 14h (theo giờ Việt Nam) ngày 26/8, YG đã tung ảnh teaser đếm ngược D-2 của nữ ca sĩ trời Tây Selena Gomez. Như vậy, sau 4 mẩu BLACKPINK, Selena Gomez chính là thành viên chốt hạ chuỗi ảnh teaser cho single Ice Cream ra mắt ngày 28/8 tới.



Từ 'chiếc thính mát mẻ' này có thể thấy, Selena cười vô cùng thích thú, diện trên người bộ đồ sọc đỏ trắng khoe vòng eo thon ngọn cùng vòng 1 căng đầy sexy. Bên cạnh đó, mái tóc bồng bềnh càng tôn thêm vẻ đẹp khỏe khoắn của nữ ca sĩ.



Ở khung cảnh phía sau, khán giả phát hiện ra chiếc xe vô cùng quen mắt. Hóa ra đây chính là hình ảnh đã được Selena Gomez đăng tải trên trang cá nhân ngày 18/8 vừa qua - chiếc xe tải màu hồng có biển số Selpink.

Ảnh teaser ice cream của Selena Gomez.



Không những thế, nhiều fan còn hú hét khi YG đã xác nhận, Selena sẽ góp mặt trong MV Ice Cream với BLACKPINK. Trước đó, YG mới chỉ xác nhận BLACKPINK đã quay xong MV cho bài hát Ice Cream chứ không tiết lộ thêm liệu Selena có xuất hiện trong MV hay không. Như vậy, đến thời điểm hiện tại, chắc chắn MV Ice Cream sẽ góp mặt đủ cả '5 thành viên' rồi nhé!



Ngoài tên bài hát thì Ice Cream vẫn còn là một ẩn số, tuy nhiên thông tin Selena Gomez xuất hiện trong MV đã khiến người hâm mộ toàn cầu chấn động và thích thú.



Ca khúc Ice Cream không chỉ là ca khúc kết hợp giữa Ca khúc Ice Cream không chỉ là ca khúc kết hợp giữa BLACKPINK với Selena Gomez mà còn có sự góp mặt của tiểu diva Ariana Grande với tư cách là đồng tác giả. Dự đoán, ca khúc sẽ là một 'cú nổ lớn' vào cuối tháng 8 này.



Mới đây, How You Like That của BLACKPINK không chỉ càn quét các bảng xếp hạng âm nhạc lớn trong và ngoài nước mà còn thiết lập hàng loạt kỷ lục mới trên YouTube.



Mức độ nổi tiếng của nhóm dự kiến ​​sẽ tăng nhanh khi phát hành ca khúc hợp tác với Selena Gomez vào ngày 28/8. Đến 2/10, full album đầu tiên sau 4 năm debut của BLACKPINK sẽ được ra mắt.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ