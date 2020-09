Vừa khoe nhan sắc đỉnh cao trong teaser The Album, Jisoo Blackpink chiễm chệ leo lên top 4 trending

Tháng 10 này chính là khoảng thời gian đáng mong chờ nhất của cộng đồng BINK - fan hâm mộ nhóm Blackpink. Nguyên nhân bởi, đây chính là thời điểm The Album - full album đầu tiên trong sự nghiệp 4 cô nàng nhà YG được ra mắt.

Không để khán giả phải chờ đợi, mong chờ thêm nữa, đúng sáng 21/9 YG đã nhả thính bằng hình ảnh teaser đầu tiên cho sự trở lại của 4 đóa hoa Đen Hồng. Tuy nhiên, bức ảnh này lại khiến fan 'lú mắt' vì không nhận ra được ai với ai.



Đúng 7h sáng 22/9 (theo giờ Việt Nam), YG tiếp tục tung ảnh teaser cá nhân của từng thành viên Blackpink. Và thành viên 'mở bát' cho chuỗi teaser này không ai khác chính là chị cả Jisoo.

Ảnh teaser của Jisoo Blackpink

Dù ảnh teaser khá đơn giản chỉ là ảnh chân dung nhưng vẫn khiến dân tình 'sốc lên sốc xuống' bởi visual đỉnh cao của chị cả Blackpink. Từ trước đến nay, nhan sắc của Jisoo Blackpink chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng, thậm chí mỗi lần xuất hiện nữ idol sinh năm 1995 còn liên tục khiến người xem 'sốc visual' bởi các đường nét hoàn mĩ trên khuôn mặt.

Ngay khi ảnh teaser của Jisoo được đăng tải, tên của cô nàng đã nhanh chóng leo lên Top 4 trending toàn cầu trên Twitter. Sau 20 phút, tên Jisoo tiếp tục leo lên Top 3 trending. Tạo hình của Jisoo còn có nét "bad girl" hầm hố, nhiều người suy đoán bản hit mới của nhóm đến 90% sẽ đậm chất girl crush như thường lệ.

Tên Jisoo nhanh chóng leo lên Top 4 trending toàn cầu trên Twitter

Bên cạnh đó, ảnh Jisoo cũng phần nào giải đáp thắc mắc 'lưng ải lưng ai' trong teaser giấu mặt trước đó. Dựa vào trang phục và ảnh tag trên instagram của vũ công, người hâm mộ từng đoán các thành viên xuất hiện theo thứ tự Lisa - Jisoo - Rosé và Jennie.

Tuy nhiên, xét theo mái tóc và trang phục của Jisoo trong teaser này, nữ idol chính là bóng lưng thứ tư trong bức ảnh được nhả ra trước đó. Không ít fan sẽ phải khóc ròng khi lỡ nhận sai idol của mình mất rồi.

Cứ tưởng đây là kết quả đúng ai ngờ lại sai mất rồi!





Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam).



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ