Dân tình phát sốt trước ảnh teaser của Jennie Blackpink: Nhan sắc khi để mái không phải chuyện đùa!

Đúng 7h sáng 23/9 (theo giờ Việt Nam), YG đã tung ảnh teaser thành viên tiếp theo của Blackpink cho Full album đầu tiên trong sự nghiệp nhóm phát hành ngày 2/10 tới. Sau chị cả Jisoo, thành viên tiếp theo lên sàn chính là 'Channel sống' Jennie.

Ngay khi được đăng tải, bức ảnh teaser của Jennie Blackpink đã gây bão mạng xã hội . Điều đáng chú ý, Jennie khiến dân tình choáng ngợp bởi nhan sắc xinh đẹp khi để tóc mái. Có thể nói, tóc mái thưa đã mang đến cho 'nàng công chúa' YG diện mạo ngọt ngào dễ thương.

Poster teaser của Jennie Blackpink

Tuy nhiên, ở cô nàng vẫn toát lên vẻ cá tính, ngầu lòi không lẫn vào đâu được. Gương mặt không góc chết, đường nét hài hòa cùng ánh mắt sắc lạnh, thần thái cuốn hút khiến không ai có thể rời mắt được Jennie.

Nhiều người còn cảm thán, hiếm có idol nào lại có nhan sắc pha trộn giữa sang chảnh ngầu lòi lẫn cute dễ thương như Jennie. Chỉ cần đứng yên một chỗ, nữ idol sinh năm 1996 cũng có thể phát ra ánh hào quang, thu hút mọi ánh nhìn.

Jennie xinh đẹp khi để mái





Vốn ít khi để tóc mái, nhưng mỗi khi Jennie xuất hiện với kiểu tóc này lại khiến dân tình điên đảo. Có thể nói, nhan sắc Jennie có thể dễ dàng cân được những kiểu tóc khó nhằn nhất, dù để mái hay không cũng chẳng ảnh hưởng đến cô nàng.

Với kiểu tóc mới lạ, Jennie khiến không ít fan thỏa mãn. Tuy nhiên, nhiều người lo lắng liệu đây có phải là một cú lừa nữa hay không. Thế nhưng phần lớn ý kiến lại khẳng định tóc mái lần này của Jennie không hề 'giả trân' chút nào!

Jennie khiến dân tình phát sốt với kiểu tóc mái xinh như búp bê trong MV Ice Cream

Trước đó, Jennie cũng khiến dân tình phát sốt với kiểu tóc mái xinh như búp bê trong MV Ice Cream và Kill This Love.



Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Full album đầu tiên trong sự nghiệp của Blackpink - The Album sẽ chính thức phát hành vào ngày 10/2, lúc 12am EST và 1pm KST (tức 11am giờ Việt Nam). Mọi người hãy cùng đón chờ nhé!

Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ