Bị cáo truy sát cả nhà em gái vì số tiền 3 tỷ: Tuyên án chung thân, bồi thường gần 500 triệu đồng

Kinh hoàng xe buýt chở học sinh đi thi lao xuống hồ khiến hàng chục người tử vong

Theo Global Times, vụ tai nạn xảy ra vào ngày 7/7, tại TP. An Thuận, Trung Quốc. Chính quyền địa phương thông báo sự việc xảy ra khiến ít nhất 21 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.