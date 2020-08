Tư Phượng 'Lưu Ly Mỹ Nhân Sát' càng hắc hóa càng khiến fan mê mẩn vì quá ngầu và đẹp trai

Là bộ phim đang cực hot và được đề cập nhiều nhất trên các trang mạng, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Thập Tứ Lang, xoay quanh mối lương duyên 10 kiếp nhiều éo le, trắc trở của Toàn Cơ (Viên Băng Nghiên) và Tư Phượng (Thành Nghị).

Theo đó, ban đầu Toàn Cơ vốn là Chiến thần (đồng thời cũng là Ma sát tinh) với sức mạnh vô địch khiến cả thiên giới và ma giới đều phải sợ hãi. Tuy nhiên vì trả thù, Toàn Cơ bỗng trở thành tội nhân, bị đày xuống hạ giới đầu thai làm người để giác ngộ đạo lý và bớt đi oán hận trong người.

Tạo hình 'hắc hóa' vạn người mê của Tư Phượng.

Dưới thân phận Chử Toàn Cơ dưới hạ giới, cô nàng đã gặp gỡ và yêu Vũ Tư Phượng mà không hề biết về mối lương duyên trắc trở ở những kiếp trước. Điều đáng nói, trong các kiếp trước Toàn Cơ sống cô độc, không tình cảm và cũng là người giết chết Vũ Tư Phượng, không chỉ 1 lần mà đến tận 9 lần trong 9 kiếp.

Vào vai chàng trai si tình, bị người yêu 'xiên' 9 kiếp không sót kiếp nào, Thành Nghị nhập vai vô cùng xuất sắc và khiến hội chị em mê mẩn. Đúng kiểu 'bạn trai nhà người ta', đã đẹp trai tình cảm tâm lý, chung thủy lại còn dễ thẹn thùng thì ai chả thích.

Đẹp trai không góc chết.

Dù ngoài đời đã 30 tuổi, nam diễn viên Thành Nghị vẫn hóa thân thành chàng trai Vũ Tư Phượng 20 tuổi, dễ thẹn thùng mắc cỡ vô cùng tự nhiên. Khán giả còn hết lời khen ngợi cách bộc lộ cảm xúc nhân vật Tư Phượng trong phim cũng rất rõ ràng: Từ khóc, cười, e thẹn hay cả lành lùng cũng dễ dàng khiến người xem điêu đứng.

Càng hắc hóa lại càng khiến fan u mê.

Đúng kiểu chàng trai thích bị ngược và hi sinh hết mình vì người yêu, Tư Phượng tự nhận mình là Ma Sát Tinh để bảo vệ Toàn Cơ. Không những thế, vì cứu Toàn Cơ mà Tư Phượng chấp nhận hy sinh hóa thành yêu Kim Sí Điểu. Cũng từ đây, Tư Phượng bước lên con đường 'hắc hóa', trả thù cho Ly Trạch Cung. Và tạo hình của Tư Phượng giai đoạn này khiến nhiều chị em hút hét bởi quá ngầu và đẹp trai.

Tư Phượng hóa thành yêu Kim Sí Điểu.

Hiện tại, phim Lưu Ly Mỹ Nhân Sát đang được phát sóng trên hệ thống xem phim online của Youku - Trung Quốc và được chiếu trên trên Keeng Movies với phụ đề tiếng Việt.

Lưu ly mỹ nhân sát Tư Phượng hắc hóa trở thành Ma Tôn.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ