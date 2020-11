Ansu Fati dưỡng thương 5 tháng, Barca cũng có dấu hiệu `mất Messi`

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Thấy thanh niên khỏa thân lao vào nhà, người phụ nữ sợ hãi hét thất thanh rồi ôm con bỏ chạy

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h34' sáng ngày 3/11, một người đàn ông không mặc gì bất ngờ lao thẳng vào khiến người phụ nữ trong nhà hoảng sợ, la hét thất thanh ôm theo đứa bé bỏ chạy ra ngoài tìm sự giúp đỡ.