Fan gửi đơn yêu cầu cơ quan chức năng Hàn Quốc điều tra về vụ bắt nạt của AOA nhằm bảo vệ Mina

Hôm 3/7, truyền thông Hàn Quốc dậy sóng với sự việc cựu thành viên AOA - Kwon Mina tố cáo bị trưởng nhóm Jimin bắt nạt trong suốt 10 năm. Đây là vụ bê bối bắt nạt nội bộ nghiêm trọng thứ hai của showbiz Hàn sau lùm xùm của T-ara.

Bê bối bắt nạt trong nội bộ nhóm AOA rất nghiêm trọng.

Bên cạnh những lời tố cáo của Mina, cư dân mạng cũng đã nhanh chóng tìm ra những bằng chứng chứng tỏ có sự bất hòa giữa hai cô gái và càng có thêm cơ sở tin những lời tố cáo trưởng nhóm AOA là sự thật. Sau sự việc này, thành viên Kwon Mina nhiều lần bày tỏ bức xúc vì thái độ không hối lỗi của trưởng nhóm Jimin và công ty FNC cùng các thành viên đã làm ngơ trước sự việc trên.

Vào ngày 9 tháng 8 mới đây, một bài đăng có tiêu đề 'Yêu cầu điều tra đầy đủ về vụ việc bắt nạt trong nhóm AOA đã được gửi đến Sở Cảnh sát Thủ đô Seoul" gây chấn động cộng đồng fan AOA nói riêng và Kpop nói chung.

Cận cảnh lá đơn yêu cầu của fan hâm mộ nhằm bảo vệ Mina.

Người đăng bài viết chia sẻ “Tôi không nghĩ rằng mình có thể ngồi và xem được nữa. Tôi cảm thấy cần phải làm gì đó nên tôi đã yêu cầu Sở cảnh sát thủ đô Seoul tổ chức một cuộc điều tra đầy đủ về vụ bắt nạt của nhóm AOA."





Vào tối muộn ngày 8/8, cư dân mạng dậy sóng khi Mina bất ngờ đăng ảnh cắt cổ tay đầy máu kèm theo một lá thư dài. Thành viên này đã tố cáo đích danh các thành viên Jimin, Seolhyun vì hành vi bắt nạt và công ty FNC vô trách nhiệm, chỉ biết đến tiền bạc không hề quan tâm đến các idol. Bài đăng thể hiện rõ tình trạng bất ổn hiện nay của Mina khiến fan không khỏi lo lắng. Mina cũng chia sẻ cô đã từng cố gắng vạch trần sự việc và tìm kiếm sự giúp đỡ để lấy lại danh dự nhưng không thành. Điều này đã khiến nữ idol thường xuyên rơi vào tình trạng hoảng loạn, lo âu và mất ngủ. Mina đăng tải hình ảnh cô cố gắng tự tử cùng tâm thư dài khiến fan hốt hoảng. Từ những sự kiện "giọt nước tràn ly" kể trên, fan hâm mộ đã quyết định hành động mạnh mẽ nhằm ngăn chặn tình trạng bắt nạt và tự tử đang tăng lên chóng mặt trong giới showbiz Hàn Quốc. Những áp lực từ công chúng truyền thông và công việc khiến các idol luôn trong tình trạng căng thẳng nặng. Mina là nạn nhân xấu số của tình trạng bắt nạt trong các nhóm nhạc nói riêng và giới showbiz Hàn nói chung.

Vào ngày 9 tháng 8, FNC Entertainment đã đưa ra một tuyên bố liên quan đến vụ việc. “Chúng tôi xin lỗi Kwon Mina và hy vọng rằng cô ấy có thể nhanh chóng bình phục sau khoảng thời gian khó khăn này.” Tuy nhiên FNC vẫn không tránh được chỉ trích khi phát ngôn và hành động quá muộn. Cộng đồng fan cho rằng phía công ty chỉ giải quyết khi sự việc đã xảy ra rồi thì không giúp ích được gì hết. Người hâm mộ cũng hy vọng rằng cuộc điều tra được tiến hành và công lý sẽ được thực thi.

