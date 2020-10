Áp thấp nhiệt đới mới bắt đầu tới vùng biển Việt Nam, nhiều nơi ở Quảng Bình đã bị cô lập do mưa lớn

Áp thấp nhiệt đới đang ở vùng biển Đà Nẵng - Quảng Ngãi

Bản tin lúc 17 giờ của Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia vừa cho biết, lúc 16 giờ chiều nay (16-10), áp thấp nhiệt đới (ATNĐ) đã vào đến vùng biển các tỉnh từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi.





Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm ATNĐ mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8.





Do ảnh hưởng của ATNĐ, ở khu vực Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa từ 19h ngày 15-10 đến 13h ngày 16-10 phổ biến 40-80mm.





Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi lớn hơn như: Vinh (Nghệ An) 191mm, Hà Tĩnh 183mm, Đông Hà (Quảng Trị) 298mm.

Dự báo trong 12 giờ tới, ATNĐ di chuyển theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 30km, đi vào đất liền các tỉnh Trung Trung Bộ rồi suy yếu dần thành một vùng áp thấp.



Đến 4 giờ ngày 17-10, vị trí trung tâm vùng áp thấp trên khu vực Nam Lào. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).





Quảng Bình: Nhiều vùng bị cô lập do mưa lớn gây lũ





Khoảng 14 giờ ngày 16-10, trên địa bàn biên giới xã Trường Sơn, huyện Quảng Ninh, nước trên các sông, suối bắt đầu lên nhanh.





Đồn biên phòng Làng Mô điều động 20 cán bộ, chiến sĩ xuống tận các thôn, bản tuyên truyền và hỗ trợ sơ tán người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ lũ lụt sâu và sạt lở núi.





Ở khu vực biên giới do Đồn biên phòng Làng Ho quản lý, Quốc lộ 9C qua địa bàn bị sạt lở nhiều điểm, đoạn qua ngầm 25 và ngầm 23 bị ngập sâu khoảng một mét, nước chảy xiết, giao thông ách tắc. Một số bản đã bị nước chia cắt. Đơn vị này đang triển khai nhiều tổ công tác cùng địa phương hỗ trợ bà con di dời ra khỏi vùng ngập lụt.





Ở khu vực biên giới huyện Minh Hóa, nước ở ngầm Ka Ai dâng cao hơn một mét và chia cắt bản Ka Ai với 41 hộ/412 khẩu.





Ở xã Trọng Hóa, huyện Minh Hóa, đoạn đường nối Quốc lộ 12A đi vùng Lòm bị chia cắt năm điểm.





Dự kiến, mưa lũ ở khu vực biên giới, thượng nguồn các sông tại Quảng Bình trong đêm nay tiếp tục lên nhanh, công tác ứng phó với mưa lũ đang đước các đơn vị BĐBP Quảng Bình thực hiện hết sức khẩn trương để hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra.

