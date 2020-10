Cơn 'cuồng phong' của bão số 9 còn chưa qua, bão số 10 đã nhen nhóm trên biển Đông

Áp thấp nhiệt đới trên biển Thái Bình Dương hiện đang ở tọa độ khoảng 16.2 độ Vĩ Bắc, 140.5 độ Kinh Đông.

Trên ảnh mây vệ tinh, áp thấp nhiệt đới di chuyển chậm theo hướng Tây Nam, khi vào đất liền Philippines sẽ có khả năng đổi hướng tây bắc. Hiện chính phủ Philippines cũng đã đưa ra lời cảnh báo về vùng áp thấp này có khả năng mạnh dần lên thành bão. Nhật Bản cũng là quốc gia tiếp theo phát đi bản tin thông báo về đợt áp thấp nhiệt đới này.

Theo Báo Tuổi Trẻ đưa tin, Bà Lê Thị Xuân Lan - nguyên phó trưởng phòng dự báo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ cho biết mô hình dự báo của Mỹ cho rằng, đợt áp thấp nhiệt đới này sẽ có khả năng mạnh lên thành bão số 10.

Áp thấp nhiệt đới trên biển có khả năng mạnh thành bão số 10

Bà Lan cũng cho biết, bão số 10 cũng là một cơn bão có cường độ mạnh và có đường đi khá giống với bão số 9 Molave. Tuy nhiên khả năng cao nó sẽ đổ bộ lệch xuống phía nam so với bão số 9.

Đến khoảng ngày 1/11, dự kiến bão số 10 sẽ tiến vào khu vực biển Đông hoặc có thể chậm hơn 2 ngày.

Thời điểm bão đổ bộ cũng là lúc không khí lạnh ở phía Bắc tràn xuống. Do đó khả năng cao bão số 10 khi tiến vào biển Đông sẽ bị đẩy lui xuống khu vực phía Nam. Đồng thời không khí lạnh cũng sẽ kìm kẹp sức mạnh của cơn bão này.

Bão số 9 càn quét miền Trung

Theo Thiên Bình/SKCĐ