Áp thấp nhiệt đới trên biển Đông có thể mạnh lên thành bão, gây mưa lớn dài ngày cho Bắc Bộ

Những trường hợp mạnh lên của cùng áp thấp

Sáng nay 30/7, vùng áp thấp vừa vượt qua vùng biển Philippines tiến vào Biển Đông và đang có xu hướng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này di chuyển theo hướng tây tây bắc với tốc độ 15-20 km/h.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, vẫn còn quá sớm để có thể nhận định vùng áp thấp này mạnh lên thành bão. Tuy nhiên cơ quan khí tượng đã đề ra nhiều kịch bản cho diễn biến tiếp theo của vùng áp thấp đang hoạt động trên Biển Đông. Khả năng cao là vùng áp thấp này sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, sau đó tiếp tục mạnh lên thành bão.

"Nếu mạnh lên thành bão, hình thái này có thể đổ bộ vào Vịnh Bắc Bộ sau đó di chuyển chậm. Đó là kịch bản khả dĩ nhất mà chúng tôi dự báo hiện nay", ông Lâm nhận định.

Áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão

Ngoài ra, các chuyên gia khí tượng cũng tính đến trường hợp bão đổi hướng để tiến thẳng vào Trung Quốc. Khi đó, rãnh áp thấp của dải hội tụ nhiệt đới sẽ khiến cho Bắc Bộ phải hứng chịu một đợt mưa lớn.

Một giả thuyết khác lại cho thấy vùng áp thấp chỉ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới tạo ra dải hội tụ nhiệt đới gây mưa lớn cho Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, sau đó suy yếu chứ không mạnh lên thành bão.

Phó giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết dù vùng áp thấp mạnh lên và di chuyển theo giải thuyết nào thì cũng đều gây mưa lớn cho miền Bắc và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế.

"Ngoài các kịch bản dự báo cho vùng áp thấp, điều mà chúng tôi chú trọng nhất hiện nay là tác động của các hình thái cực đoan sẽ gây ra đợt mưa lớn, kéo dài trong những ngày tới cho cả Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ", ông Lâm nói.

Bắc Bộ sẽ có trận mưa dài nhất từ đầu năm đến nay

Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 7h sáng 30/7, trọng tâm vùng áp thấp cách quần đảo Hoàng Sa 600 km về phía đông. Sức gió ở vùng áp thấp đang mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8 ở phía bắc Biển Đông . Cơ quan khí tượng cảnh báo toàn bộ dừng tất cả các hoạt động trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông để tránh rủi ro.

Theo các chuyên gia khí tượng, diễn biến tiếp theo của vùng áp thấp cho thấy sau khi mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, hình thái này sẽ tạo ra một dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc Bộ và phía bắc Biển Đông. Với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới và áp thấp nhiệt đới hình thành trong đêm nay kết hợp với vùng hội tụ gió, nhiều khá năng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ có một đợt mưa lớn trên diện rộng.

Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có thể gây mưa lớn

Cao điểm của đợt mưa này sẽ bắt đầu từ đêm 31/7 tại khu vực đồng bằng Bắc Bộ và bắt đầu mở rộng ra khu vực Tây Bắc trong những ngày tiếp theo. Toàn Bắc Bộ được dự báo mưa liên tiếp trong 10 ngày. Trong những ngày cao điểm, lượng mưa có thể đạt được từ 100-150 mm/ngày.

"Chúng tôi nhận định đây có thể là đợt mưa lớn và dài ngày nhất tại Bắc Bộ kể từ đầu năm nay. Miền núi nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất", ông Hoàng Phúc Lâm cho biết.

Ở Bắc Trung Bộ, lượng mưa lớn có thể xuất hiện với cường độ cao nhưng đến ngày 3/8 có thể sẽ dừng lại. Lượng mưa ghi nhận được có thể lên đến 200-400 mm/đợt.

Sau thời gian nắng nóng kéo dài, các chuyên gia cảnh báo các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế sẽ hứng chịu đợt mưa lớn nhất từ đầu năm đến nay. Mưa lớn có thể đi kèm với các hiện tượng thời tiết cực đoan như dông lốc, sét, gió giật mạnh.

Cùng lúc, gió mùa tây nam đang hoạt động mạnh dần. Chiều tối và đêm nay (30/7), Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ sẽ xuất hiện mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến từ 30-50 mm/ngày, có nơi trên 80 mm/ngày.

Your browser does not support HTML5 video.

Dự báo thời tiết 3 ngày tới

Theo Phương Hoa/SKCĐ