Áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông: Nam Bộ và Tây Nguyên mưa lớn, thí sinh lưu ý để không bị ảnh hưởng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, sáng nay 9/8, trên biển Đông đã hình thành lên một vùng áp thấp mạnh với sức gió gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8. Bán kính gió mạnh từ cấp 6 trở lên tính từ tâm áp thấp nhiệt đới.

Dự báo 7h sáng mai 10/8, tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Luzon của Philippines 170 km về phía Tây Bắc. Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới là khu vực phía Bắc vĩ tuyến 10,0 độ Vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 115,0 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển này đều phải lưu trú đến nơi an toàn để tránh chịu tác động của gió giật và lốc xoáy.

Biển Đông đang hình thành một đợt áp thấp nhiệt đới có khả năng gây mưa lớn cho Nam Bộ

Áp thấp nhiệt đới sau đó tiếp tục di chuyển theo hướng Bắc và Đông Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15-20km.

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới cùng với sự hoạt động của gió mùa Tây Nam nên ở khu vực giữa Biển Đông, vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có mưa, gió mạnh cấp 5, vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 6, giật cấp 8; sóng biển cao 2-4m. Biển động.

Trên đất liền, từ ngày 9/8 do ảnh hưởng của rìa Đông Nam vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn nên ở khu vực vùng núi các tỉnh Bắc, Trung Trung Bộ và một số nơi ở đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C.

Trong khi đó ở miền Nam lại xảy ra những đợt mưa rào nhẹ làm ảnh hưởng đến việc đi lại của các thí sinh trong kì thi tốt nghiệp THPT hôm nay.

Miền Nam có mưa vào chiều nay khiến các sĩ tử phải đổi mưa đi thi

Từ ngày 10/8, nắng nóng xảy ra trên diện rộng ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên, nền nhiệt giao động phổ biến từ 35-36 độ C, có nơi trên 37 độ C.

Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội từ ngày 10 - 12/8 thời tiết có nắng nóng với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến trong khoảng 34-36 độ, có nơi trên 36 độ.

Nắng nóng sẽ chấm dứt ở Bắc Bộ vào ngày 12/8 và ở các tỉnh Trung Bộ đến 13/8.

Khu vực vùng núi Bắc Bộ đêm 9/8 vẫn có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 15-30mm/12h, có nơi trên 30mm/12h, trong mưa dông cần đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh.

Ngoài ra, rìa dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với hoạt động của gió mùa Tây Nam nên trong ngày hôm nay 9/8, ở các tỉnh ven biển Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to, có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Mưa lớn xảy ra đúng vào thời điểm thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT nên các thí sinh và phụ huynh lưu ý chuẩn bị kỹ lương để không bị ảnh hưởng.

Tin áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

Theo Phương Hoa/SKCĐ