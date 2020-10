Không chỉ bỏ sạc và tai nghe, ngay cả tính năng mở khóa bằng vân tay iPhone 12 cũng không có?

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Nhóm thanh niên lao vào hỗn chiến trên phố đi bộ, bàn, ghế, chai lọ bay như phim

Trong đoạn clip, nhóm thanh niên đang ngồi uống bia trong một quán ăn trên phố Lương Ngọc Quyến (Hà Nội) thì nảy sinh mâu thuẫn, lao vào cuộc hỗn chiến với chai, lọ, bàn, ghế bay tứ tung khiến người xem kinh hãi.