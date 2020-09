Apple chính thức phát hành bản vá lỗi đầu tiên iOS 14.0.1 nhưng lại phát sinh thêm nhiều lỗi hơn

Apple đã chính thức cho ra mắt phiên bản vá lỗi đầu tiên iOS 14.0.1 và iPadOS 14.0.1 cho các thiết bị iPhone và iPad được hỗ trợ.

Apple đã chính thức cho ra mắt phiên bản vá lỗi đầu tiên iOS 14.0.1

Theo ghi chú đi kèm bản cập nhật của Apple thì iOS 14.0.1 sẽ có "sứ mệnh" khắc phục được một số lỗi khó chịu như sau:

Khắc phục một sự cố có thể khiến cài đặt Mail và trình duyệt mặc định đặt lại sau khi khởi động lại iPhone.

Khắc phục sự cố có thể ngăn cản các bản xem trước camera xuất hiện trên iPhone 7 và 7 Plus.

Khắc phục sự cố có thể ngăn cản iPhone kết nối với mạng wifi.

Khắc phục sự cố có thể ngăn cản việc gửi email với một số nhà cung cấp thư.

Khắc phục sự cố hình ảnh không xuất hiện trong tiện ích News.

Phiên bản iOS 14.0.1 này của Apple vẫn còn mắc phải khá nhiều lỗi

Mặc dù vậy, theo ZDNet, phiên bản iOS 14.0.1 này của Apple có vẻ như đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ của nó khi liên tục mang đến cho người dùng iPhone nhiều rắc rối.

Cụ thể, ZDNet cho biết, bản cập nhật iOS 14.0.1 này vẫn chưa thể khắc phục được sự cố làm nóng máy tốn pin mà iOS 14 gây ra.

Bên cạnh đó, bản cập nhật iOS 14.0.1 cũng mang đến một số lỗi mới về kết nối wifi và Bluetooth. Một số người dùng cũng phản hồi bàn phím trên iPhone có độ trễ lâu hơn sau khi cập nhật iOS 14.0.1. Ngoài ra, các iFan cũng cho biết, iOS 14.0.1 cũng chưa thực sự ổn định trong khi các widget cũng còn tồn đọng nhiều vấn đề.

Một số người dùng đã khắc phục thành công lỗi sau khi cài đặt lại mạng

Để khắc phục sự cố khi kết nối mạng ở điện thoại iPhone, bạn có thể thực hiện bằng các thao tác: Cài đặt -> Cài đặt chung -> Đặt lại -> Đặt lại cài đặt mạng. Một số người dùng cho biết họ đã thử cài đặt lại và đã thành công.

Tuy nhiên việc đặt lại các mạng này có thể sẽ khiến máy bị mất mật khẩu wifi. Bạn sẽ phải chỉnh thời gian để nhập lại mật khẩu đã kết nối trước đó.

ZDNet cũng đưa tin, nhiều khả năng nhà Táo Khuyết sẽ sớm tung bản cập nhật iOS 14.0.2 để khắc phục những lỗi này. Trước đó với bản cập nhật iOS 13, Apple đã bị nhiều người dùng than phiền khi các bản sửa lỗi được tung ra không lâu thì lại xuất hiện thêm nhiều lỗi khác.

Your browser does not support HTML5 video.

Xem thêm: Google khuyến cáo người dùng Android nên gỡ bỏ 17 ứng dụng độc hại này ra khỏi smartphone của bạn

Theo Phương Hoa/SKCĐ