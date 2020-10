Apple cho Fan ăn 'một cú lừa' khi giá thấp nhất của iPhone 12 lên đến 729 USD chứ không phải 699 USD

Trong sự kiện "Hi Speed" ngày 13/10 vừa qua, Apple đã chính thức cho ra mắt 4 dòng sản phẩm iPhone 12 là iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max.

4 dòng sản phẩm được Apple công bố trong sự kiện

Theo mức giá được công bố trong sự kiện trước đó, iPhone 12 mini sẽ có giá là 699 USD và iPhone 12 có giá là 799 USD. Tuy nhiên sự thật thì không phải vậy, iPhone 12 mini sẽ có giá 729 USD chứ không phải là 699 USD và iPhone 12 cũng có giá là 829 USD thay vì 799 USD như công bố trước đó.





Apple công bố trong sự kiện iPhone 12 mini sẽ có mức giá từ 699 USD và iPhone 12 sẽ có giá từ 799 USD

Mức giá mà Apple công bố trước đó thực chất đã bao gồm chiết khấu 30 USD từ hai nhà mạng AT&T và Verizon. Còn nếu khách hàng mua phiên bản SIM-free hoặc thông qua nhà mạng Sprint và T-Mobile thì vẫn phải bỏ ra số tiền là 729 USD nếu muốn sở hữu iPhone 12 mini và 829 USD cho iPhone 12.

Như vậy có thể thấy, mức giá ưu đãi kia sẽ chỉ được được áp dụng tại Mỹ, vì ở các quốc gia khác các nhà mạng sẽ khó có được những ưu đãi như AT&T và Verizon.

