Loạt siêu phẩm iPhone 12 có thể ra mắt vào ngày 13/10 sau bao ngày chờ đợi

Theo tin đồn, nhà Táo Khuyết sẽ tổ chức sự kiện ra mắt các sản phẩm iPhone 12 vào ngày 13/10 tới đây. Hãng cũng sẽ bắt đầu nhận đơn đặt hàng sản phẩm từ ngày 16/10 và giao đến tay người dùng trong vòng 1 tuần kể từ ngày đặt hàng.

Trung tuần tháng 8, một tài khoản Twitter có tên Jon Prosser cũng cung cấp những thông tin rò rỉ đáng tin cậy về các sản phẩm của Apple. Người này cũng đưa ra lời dự đoán rằng iPhone 12 có thể được công bố vào tuần thứ 42 của năm, tức là từ ngày 12-18/10.

Thế hệ iPhone kế tiếp sẽ ra mắt vào ngày 13/10

Hằng năm, Apple thường hay tổ chức các sự kiện ra mắt iPhone vào ngày thứ 3 hoặc thứ 4 và nhận đặt hàng từ thứ 6. Vì vậy thông tin iPhone 12 sẽ ra mắt ngày 13/10 cũng được coi là hợp lý.

MacRumors cũng có một bài thuyết trình nội bộ của nhà mạng lớn nhất nước Anh, British Telecom (BT), trong đó cũng đề cập tới việc iPhone 12 sắp ra mắt.

Trong cuộc họp với nhân viên của mình, Giám đốc điều hành BT và EE, Marc Allera cho biết: “Chỉ còn vài ngày nữa là đến sự kiện ra mắt quan trọng tiếp theo của Apple, một chiếc iPhone 5G, đây sẽ là cú hích rất lớn cho mạng 5G”.

“Các nhóm thuộc bộ phận tiêu dùng đã chuẩn bị cả năm để giành được chiến thắng trong lần ra mắt này và trở thành đối tác số một của Apple tại châu Âu”.

Phó Chủ tịch Apple xuất hiện qua một clip ngắn, trong cuộc họp nội bộ của nhà mạng nước Anh

Trong buổi thuyết trình, Phó Chủ tịch phụ trách mảng Phần mềm và Dịch vụ Internet của Apple, Eddy Cue xuất hiện trong một đoạn clip ngắn chúc mừng EE đã trở thành một nhà mạng đầu tiên cung cấp smartphone kèm theo nhiều dịch vụ của Apple.

Một vài nguồn tin rò rỉ gần đây cho thấy, Apple sẽ giới thiệu 4 dòng điện thoại mới trong tháng 10 năm nay đó là: iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Cả 4 sản phẩm đều được trang bị màn hình OLED với kích thước 5,4-6,7 inch, sử dụng mạng 5G băng tần sub-6GHz hoặc mmWave tùy theo từng phiên bản. chipset Apple A14 Bionic được thiết kế vuông vắn, hoạt động mạnh mẽ như iPhone 4, hệ thống camera được cải tiến cùng với nhiều tính năng khác.

Your browser does not support HTML5 video.

iPhone 12 sẽ quyết định số phận của 5G

Theo Phương Hoa/SKCĐ