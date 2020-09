Apple đã chính thức công bố ngày ra mắt siêu phẩm iPhone 12, các iFan sốt ruột hóng từ hôm nay

Sau nhiều tháng chờ đợi, cuối cùng Apple cũng đã chính thức công bố về sự kiện ra mắt sản phẩm mới của mình. Các iFan sốt ruột đếm từng ngày từng giờ. Theo thông tin được biết sự kiện này sẽ được Apple tổ chức vào lúc 0h ngày 15/9 tại trụ sở Cupertino (California, Mỹ), tức là 0h ngày 16/9 theo giờ Việt Nam.

Do ảnh hưởng của dịch COVID-19, sự kiện năm nay đã diễn ra muộn hơn 1 tuần so với mọi năm. Đặc biệt hơn, sự kiện này sẽ được Apple tổ chức dưới hình thức online và không có sự tham gia của bên báo chí truyền thông.

4 phiên bản iPhone 12 dự kiến được ra mắt

Apple không thông báo bất cứ thông tin nào về sản phẩm sắp ra mắt. Tuy nhiên theo nhiều tin đồn, các sản phẩm sẽ được Apple ra mắt đợt này chính là 4 phiên bản của iPhone 12. Trong đó gồm 2 phiên bản iPhoen 12 (1 loại 5.4 inch và 1 loại 6.1 inch giá thấp). Cùng với 2 phiên bản iPhone 12 Pro (1 loại 6,1 inch và 1 loại 6,7 inch giá cao).

Hình ảnh chiếc iPhone 12 dự kiến được công bố

Cả 4 phiên bản iPhone 12 lần này được dự đoán là có màn hình tràn cạnh, các đường nét vuông vức tích hợp con chíp A14 thế hệ mới, tính năng nhận diện khuôn mặt Face ID với TrueDepth camera và hỗ trợ mạng 5G. Ngoài ra, 2 phiên bản iPhone 12 Pro cao cấp được cho là sở hữu cảm biến LiDAR tương tự như iPad Pro, cùng với đó là màn hình với tần số quét 120Hz.

2 phiên bản iPhone 12 Pro cao cấp được cho là sở hữu cảm biến LiDAR

Cùng với các series iPhone 12, đồng hồ thông minh mới Watch Series 6 cũng sẽ được Apple ra mắt. Sản phẩm này được dự đoán là cũng sẽ có thiết kế tương tự với Watch Series 5 nhưng được bổ sung thêm nhiều tính năng theo dõi Sức Khỏe mới.

Ngoài ra, trong sự kiện ngày 15/9 sắp tới này, Apple cũng sẽ cho ra mắt sản phẩm iPad Air 11 inch với thiết kế viền mỏng, tích hợp tính năng cảm biến vân tay dưới màn hình hoặc ở nút nguồn.

iPad Air 2020 sẽ có thiết kế giống iPad Pro

Về máy tính Mac, phiên bản MacBook Air thế hệ mới và iMac 23 inch hoặc 24 inch được thiết kế lại. Cùng với đó là mẫu tai nghe over-ear thế hệ mới AirPods Studio, phiên bản loa thông minh giá rẻ HomePod…cũng có thể được ra mắt trong sự kiện lần này.

Theo Phương Hoa/SKCĐ