Apple đã chính thức 'khai tử' iPhone 11 Pro và Pro Max để nhường chỗ cho 'tân binh' iPhone 12

Sau sự kiện "Hi Speed" ra mắt iPhone 12 vào đêm qua, Apple đã chính thức ngừng bán hai dòng sản phẩm được rất nhiều người yêu thích đó là iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max.

Việc khai tử' iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max nhằm mục đích tăng doanh số của 4 mẫu iPhone 12 năm nay đó là iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

Tuy nhiên việc nhà Táo ngừng sản xuất iPhone 11 Pro và iPhone 11 Pro Max không có nghĩa là các hệ thống bán lẻ trên thế giới cũng sẽ ngừng kinh doanh ngay lập tức hai sản phẩm này. Bởi các sản phẩm tồn kho của 2 thiết bị này vẫn còn. Và cho đến khi 2 sản phẩm tồn kho này đã bán hết cũng đồng nghĩa với việc trên thị trường sẽ không còn một chiếc iPhone 11 Pro và Pro Max mới chính hãng nào nữa.

iPhone 11 Pro, và Pro Max là những chiếc điện thoại "Pro" đầu tiên và dẫn đầu xu hướng thiết kế 3 camera sau. Và giờ đây, đại diện thay thế vị trí của hai mẫu iPhone này trên thị trường sẽ là iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max.

iPhone 11 cũng sẽ tiếp tục được bán chính hãng với giá giảm xuống mức 566 USD. Như vậy hiện tại, Apple chỉ còn bán chính thức các sản phẩm smartphone như: iPhone SE, iPhone XS, iPhone 11, cùng với 4 sản phẩm iPhone 12 lần lượt lên kệ trong tháng 10 và tháng 11.

Các sản phẩm iPhone

Cũng trong đầu năm nay, Apple đã ngừng cung cấp iPhone 8 và 8 Plus. Trong khi loại bỏ một số iPhone cũ, Apple vẫn sẽ cung cấp những model ra mắt từ những năm trước, đồng thời đưa ra mức giá tốt hơn.

Theo Phương Hoa/SKCĐ