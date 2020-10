Apple đang làm mọi cách để niêm yết giá iPhone 12 ở mức thấp nhất có thể

Việc Google ấn định giá chiếc điện thoại Pixel 5 chỉ còn 700 USD thay vì 1000 USD như những phiên bản trước, hay chiếc Galaxy S20 FE cũng được Samsung định giá tương đương với Pixel 5 cho thấy rằng "thế giới không cần có thêm một chiếc smartphone giá 1000 USD nữa".

Điều này cho thấy các hãng công nghệ lớn đang có những chiến thuật thay đổi về giá. Và mọi sự chú ý lần này đều đổ dồn vào các sản phẩm iPhone 12 của Apple sẽ dự kiến ra mắt vào giữa tháng 10 này. Nhiều nhà phân tích cũng dự đoán răng đây sẽ là mẫu iPhone 12 5G đầu tiên trên thế giới.

Những smartphone của các ông lớn khác cũng đồng loạt thay đổi chiến thuật về giá bán

iPhone 12 được mọi người kỳ vọng là sẽ mang lại nhiều thay đổi về mặt thiết kế và kích thước màn hình, giúp Apple tăng thêm doanh số cho các sản phẩm iPhone vốn đã bị chững lại trong vài năm trở lại đây.

Mặc dù vậy, iPhone 11 vẫn được xem là sản phẩm bán chạy nhất của Apple khi đem lại mức doanh thu kỷ lục trong Quý I năm 2020 cho nhà Táo khuyết với mức giá được bán ra là khoảng 700 USD. Nếu muốn duy trì được sự thành công này thì Apple sẽ phải nghĩ tới một chiếc lược mới mang tính cạnh tranh hơn cho iPhone 12, như giảm giá bán chẳng hạn.

Trước đây Apple cũng đã nhận ra được xu hướng smartphone giá tốt nên họ đã bán iPhone SE với giá chỉ có 400 USD. Với mức giá khá mềm, iPhone SE cũng đã đem lại doanh thu cực ấn tượng cho Apple vào quý III.

Apple sẽ cố gắng giảm giá iPhone 12 xuống mức thấp nhất có thể

Đối với các sản phẩm iPhone 12 của mình, Apple có thể công bố tới 4 máy, trong đó có 2 mẫu máy có giá khá mềm để thay thế cho iPhone 11, 2 mẫu còn lại sẽ có giá cao hơn để thay thế cho 11 Pro và Pro Max.

Nhà phân tích Ming-Chi Kuo của TF International Securities cho biết, Apple sẽ cố gắng giữ giá iPhone 12 xuống mức thấp nhất có thể. Bằng chứng là hãng công nghệ này đã loại bỏ đi tai nghe và sạc, họ cũng có thể sẽ dùng loại pin rẻ hơn một chút để giảm chi phí.

Dẫu biết iPhone 12 vẫn sẽ khiến nhiều người háo hức chờ đợi thế nhưng trên một thị trường có quá nhiều mẫu máy 5G với giá bán hợp lý đến từ các thương hiệu nổi tiếng khác thì buộc Apple sẽ phải chọn cách định giá sao cho thật hợp lý để mảng kinh doanh của họ tiếp tục tăng trưởng như lần bán iPhone 11 và iPhone XR trước đó.

