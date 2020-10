Apple khởi kiện công ty xử lý rác thải vì lấy trộm và đem bán hơn 100.000 các thiết bị phải tái chế

Apple được cho là đang khởi kiện công ty Geep Canada vì đã "lấy trộm và rao bán gần 100.000 những chiếc iPhone, iPad và Apple Watch lỗi, hỏng, hết date. ĐƯợc biết công ty này là một trong những đối tác nhận được dự án xử lý các sản phẩm cần được tái chế của ông lớn công nghệ Apple.

Việc hợp tác với các công ty như Geep Canada là một phần nỗ lực của Apple trong việc tăng số lượng các thiết bị mà hãng này có thể thực hiện tái chế. Apple muốn tự lực tăng cường hoạt động tái chế do chính mình thực hiện thông qua các robot tự động như Daisy như số lượng rác thải công nghệ mà Apple thải ra môi trường là quá lớn. Việc này dẫn tới Apple vẫn buộc phải hợp tác với khá nhiều công ty lớn về xử lý tái chế rác thải để thực hiện điều này.

Robot Daisy của Apple

Điều này đã vô tình khiến những công ty xử lý rác hợp tác với Apple "nổi lòng tham" và việc Geep Canada làm "bốc hơi" hơn 100.000 thiết bị iPhone, iPad và Apple Watch cần tái chế là một ví dụ. Liên quan đến cáo buộc lấy trộm hơn 100.000 các thiết bị lẽ ra phải tái chế, Geep Canada không phủ nhận điều này song nói rằng vụ việc được ba nhân viên của họ thực hiện mà bản thân Geep Canada không biết gì về sự cố này. Trong khi đó, Apple khẳng định ba nhân viên mà Geep Canada nói đến thực tế là các nhân sự lãnh đạo cấp cao của công ty.

Rác thải công nghệ của Apple

Trong hồ sơ pháp lý nộp lên tòa án, Apple xác nhận đã chuyển 531.966 iPhone đến Geep Canada để thực hiện tái chế từ thời điểm tháng 1/2015 đến tháng 12/2017 cùng với đó là 25.673 chiếc iPad và 19.277 chiếc Apple Watch. Qua hoạt động kiểm toán đối tác, Apple kiểm tra số serial của tất cả các thiết bị đã chuyển tới Geep Canada. Khoảng 18%, tương đương 103.845 thiết bị, trong số các thiết bị tái chế được ghi nhận vẫn đang hoạt động với các nhà mạng chứ chưa hề bị "khai tử" đúng như kế hoạch.

Rác thải công nghệ của Apple

Apple Insider thông tin rằng Apple đã đệ trình hồ sơ pháp lí cho vụ việc từ tháng 1 năm nay song phải đến thời gian gần đây nó mới được công bố. Để chống lại những nỗ lực kiện cáo từ Apple, Geep Canada cũng đã nộp hồ sơ kháng cáo từ tháng 7. Được biết Apple đã khui ra sự thật về vụ trộm này từ cuối năm 2017 đến đầu năm 2018 và sau đó đã chính thức ngừng hợp tác với Geep. Vào tháng 9/2019, Geep Canada đã sáp nhập với một số công ty khác và trở thành Quantum Lifecycle Partners.

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ