Apple lắp ráp tai nghe AirPods tại Việt Nam, cư dân mạng Trung Quốc phản ứng dữ dội

Từ nhiều năm nay, Trung Quốc được biết đến như là 'sân sau' hay 'công xưởng' sản xuất chính của Apple, khi các mẫu sản phẩm mới nhất của hãng thường được sản xuất, lắp rạp tại đây. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại kéo dài giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như đại dịch COVID-19 bùng phát nghiêm trọng, Apple đã buộc phải chuyển dần các dây chuyền sản xuất ra khỏi Trung Quốc.

Gần đây nhất, dựa theo loạt thông tin cùng hình ảnh rò rỉ trên mạng, Apple đã quyết định chuyển dây chuyền sản xuất lắp ráp tai nghe AirPods sang Việt Nam. Trước thông tin này, cư dân mạng Trung Quốc đã xuất hiện nhiều luồng ý kiến trái chiều.

Một số người cho rằng, đây là một bước đi có lợi cho Trung Quốc. Một người viết trên trang Sina như sau: "Thoát khỏi việc làm thuê cho nước ngoài, công nhân Trung Quốc đã được giải phóng". Một người khác có tư tưởng khá cực đoan: "Tất cả các thương hiệu nước ngoài nên bước ra khỏi Trung Quốc". Thậm chí, có người còn cho rằng: "Hãy cứ rời khỏi Trung Quốc và ra bên ngoài, rồi quay về so sánh, để biết cách đánh giá cao những lợi thế của chuỗi cung ứng và lực lượng lao động của Trung Quốc".

Bên cạnh đó, có không ít người dùng Internet tỏ thái độ nghi ngờ liệu Việt Nam có thể đón nhận 'trọng trách' nặng nề này không. Một tài khoản bình luận: "Không còn được lắp ráp tại Trung Quốc, chất lượng sản phẩm sẽ thật đáng lo ngại".

Tuy nhiên, một số người đã lên tiếng phản bác suy nghĩ này. "Việt Nam sẽ lắp ráp sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn kỹ thuật của Apple ", "Chỉ trích Việt Nam? Chất lượng gia công nhiều sản phẩm ở Trung Quốc vẫn còn rất kém. Đừng vội hả hê và chê cười người khác. Hãy nhanh chóng nâng cấp công nghệ các ngành công nghiệp trong nước trước khi quá muộn", "Bây giờ thì hay rồi, một lượng lớn người lao động trong nước sẽ bị cho nghỉ việc và không có gì để làm"... là một số bình luận của cư dân mạng.

Nhiều cư dân mạng cũng cho rằng việc chuyển hệ thống dây chuyền sản xuất sang nước khác là một việc làm đúng đắn trong thời điểm hiện tại. Mối quan hệ giữa hai nước Mỹ và Trung Quốc đang ngày càng trở nên căng thẳng, nhiều lệnh trừng phạt lên các doanh nghiệp đã được ban hành trong thời gian qua. Đầu năm nay, Mỹ và Trung Quốc đã ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 để nới lỏng căng thẳng thương mại kéo dài đã hơn 1 năm qua.

Theo thông tin từ Nikkei Asian Review, Apple dự kiến sẽ sản xuất hàng triệu tai nghe không dây AirPods tại Việt Nam trong quý này. Khoảng 3-4 triệu chiếc tai nghe không dây sẽ được sản xuất tại Việt Nam, tương đương khoảng 30% sản phẩm tai nghe của Apple. Theo The Information, chiếc tai nghe tin đồn AirPods Studio sẽ được sản xuất tại Việt Nam . Đây là sản phẩm tai nghe over-ear cao cấp, không dây, và có nhiều tính năng đặc biệt.

Được biết, dù cho Apple đã có dây chuyền sản xuất tại Việt Nam, nhưng đây sẽ là lần đầu tiên một sản phẩm hoàn toàn mới được sản xuất, lắp ráp toàn bộ tại Việt Nam. Bên cạnh đó, Apple cũng đã đăng tuyển nhiều vị trí tại nước ta, đồng thời liên hệ với nhiều nhà sản xuất hợp đồng để chuẩn bị cho việc sản xuất tai nghe AirPods Studio. Đây được coi là động thái nhằm đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa việc sản xuất ra khỏi Trung Quốc khi tình hình dịch COVID-19 có xu hướng nghiêm trọng.

Theo Chi Nguyễn/SKCĐ