Apple nâng cấp tính năng truy vết người bị COVID-19 trên iOS 14 Beta 4

Ứng dụng công nghệ truy vết người bị nhiễm bệnh COVID-19 này mà cả Apple và Google cùng phát triển đã được tung ra từ hồi tháng 5/2020. Thế nhưng phải đến bản cập nhật iOS 14 Beta 4 nó mới được tách riêng thành một công cụ trong phần cài đặt.

Ngày 4/8, ở bản iOS 14 Beta 4 dành riêng cho lập trình viên, Apple đã bổ sung thêm mục Exposure Notifications. Theo đó, người dùng có thể thiết lập ứng dụng bên thứ 3 nào được tiếp cận với dữ liệu để truy vết những tiếp xúc gần.

Apple đã bổ sung thêm mục Exposure Notifications để truy vết bệnh nhân bị COVID-19

Để đảm bảo tính riêng tư, người dùng có thể chủ động ngắt quyền theo dõi của ứng dụng truy vết. Apple cũng nhấn mạnh về tầm quan trọng của việc sử dụng công cụ truy vết nhằm đảm bảo an toàn cho chính bản thân và cộng đồng trước dịch bệnh COVID-19.

Mặc dù vậy tính năng cảnh báo phơi nhiễm COVID-19 trên iOS vẫn bị giới hạn không được nhà Táo phát triển thành một ứng dụng riêng biệt. Hiện nó chỉ được xem là một công cụ dạng API, người dùng muốn sử dụng phải cần có ứng dụng do bên thứ 3 phát triển. Hơn nữa, tùy từng quốc gia mà tính năng của Apple mới được kích hoạt.

Tính năng cảnh báo phơi nhiễm COVID-19 được tách riêng trong phần cài đặt của iOS

Tại Việt Nam, ứng dụng Bluezone hiện được coi là công cụ truy vết COVID-19 hữu hiệu nhất được Cục tin học hóa phát triểng. Ứng dụng Bluezone cho phép người dùng cài đặt trên các hệ điều hành như Android , iOS (nhưng không sử dụng API của Apple).

Ngoài Exposure Notifications, trong phiên bản cập nhật mới này iOS 14 Beta 4 không có quá nhiều thay đổi, chủ yếu tích hợp thêm những tính năng như: Cảm ứng lực 3D touch, Widget TV, cải thiện khả năng tìm kiếm.

Những trải nghiệm về tìm kiếm trên Spotlight đã tốt hơn trước khi những trang web được đề xuất hiện ra đầu tiên, sau đó là các truy cập được tìm kiếm nhiều nhất hiện nay.

Apple dự kiến sẽ cho ra mắt iOS 14 Beta 4 phiên bản chính thức vào tháng 9 hoặc tháng 10 tới đây.

iOS 14 Beta 4 sẽ có phiên bản chính thức vào tháng 9 hoặc tháng 10

Để cập nhật lên bản Beta 4 mới nhất, bạn hãy vào phần Cài đặt >> cài đặt chung -> cập nhật phần mềm.

Nếu bạn muốn đăng ký và sử dụng Public beta hãy truy cập vào trang web beta.apple.com -> Đăng nhập tài khoản Apple ID -> click vô tab iOS -> cuộn xuống chọn vào Enroll your iOS Device -> tiếp click vô tải profile beta.

Tải xong vào cài đặt sẽ thấy mục Profile nhấn vào để cài là được. Cuối cùng bạn vào cài đặt chung -> chọn cập nhật phần mềm và tải về Public beta.

