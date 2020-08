Apple chơi lớn, mở hẳn một cửa hàng đầu tiên trên mặt nước tại Singapore

Apple vừa thông báo sẽ tiến hành kế hoạch khai trương một Apple Store đầu tiên trên mặt nước. Theo thông tin được biết, cửa hàng này sẽ tọa lạc tại khu tổ hợp kinh doanh nghỉ dưỡng nổi tiếng của Singapore Marina Bay Sands.

Apple Store về đêm đẹp như một bức tranh

Theo trang MacRumors, đây sẽ là một Apple Store có kiến trúc độc đáo và mang tầm cỡ nhất thế giới, nó cũng được xem là cửa hàng đầu tiên trên thế giới tọa lạc trên mặt nước.

Được biết, Apple Store mới sẽ có hình dạng như một trái cầu nằm trên mặt nước. Nó toạ lạc ở khu vực Marina Bay Sands (MBS) vốn trước đây được câu lạc bộ đêm Avalon sử dụng từ năm 2011 đến năm 2016. “Apple Marina Bay Sands đang đến với Singapore, và đây là Apple Store đầu tiên trên thế giới nằm trên mặt nước,” người phát ngôn Apple xác nhận. Đường đi vào cửa hàng này được thiết kế bằng một cây cầu gỗ bắc qua sông Marina Bay.

Đường đi vào được thiết kế bằng một cây cầu gỗ bắc qua sông Marina Bay

Về phía Apple, hãng công nghệ này cho biết : “Apple Marina Bay Sands là trung tâm của sự sáng tạo… Đây là không gian để bạn khám phá, kết nối và tạo ra những điều mới mẻ”. Theo đó, đây sẽ là cửa hàng kỷ niệm 40 năm Apple có mặt tại quốc đảo sư tử.

Tại Singapore, Apple Store Marina Bay Sands mới chỉ là cửa hàng thứ 3 trong khi trên thế giới, hãng công nghệ ngày có tất cả là hơn 500 cửa hàng.

Apple Store Marina Bay Sands là cửa hàng thứ 3 tại quốc đảo sư tử

Vào năm 2017, cửa hàng đầu tiên của Apple được khai trương tại Orchard Road, Singapore. Đây cũng là địa điểm quen thuộc với người Việt mỗi khi iPhone tung ra sản phẩm mới. Đến tháng 7/2019, Apple khai trương cửa hàng thứ 2 tại Sân bay Quốc tế Jewel Changi. Như vậy, Apple đã có tất cả 3 cửa hàng tại Singapore trong vòng 3 năm trở lại đây.

Doanh số bán lẻ ở Singapore đã giảm 27,8% trong tháng 6 so với cùng kì năm ngoái. Trong tháng 6, Singapore cũng chỉ đó 2.200 khách du lịch so với con số 1,6 triệu của năm 2019. Giáo sư Seshan Ramaswami đến từ Đại học Quản trị Singapore nói rằng việc một cửa hàng lớn mở cửa trong khủng hoảng như lúc này là “hiếm gặp.” Cửa hàng Apple Store đầu tiên trên mặt nước

Tháng 12/2019, CEO Tim Cook đã tiết lộ Apple sẽ có một cửa hàng thứ 3 tại đây để phục vụ nhu cầu mua sắm điện thoại và các thiết bị điện tử khác của khách tham quan du lịch. Tiến sĩ Seshan Ramaswami từ Đại học Quản lý Singapore cho biết việc khai trương cửa hàng Apple Store thứ 3 này trong bối cảnh COVID-19 là không bình thường. Tuy nhiên điều này có thể giúp cho Apple tận dụng khủng hoảng từ đại dịch để có được mức giá thuê mặt bằng tốt hơn.

Apple Store thứ 3 của Singapore vẫn đang trong quá trình hoàn thiện, ngày khai trương và nội thất bên trong như thế nào vẫn chưa được hé lộ.

Your browser does not support HTML5 video.

iPhone 12 sẽ là dòng điện thoại nhỏ gọn, cầm vừa một bàn tay

Theo Phương Hoa/SKCĐ