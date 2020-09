Fan `nhà táo` có hẹn với Apple Watch SE giá rẻ sau thông tin Iphone 12 có giá... trên trời

Hôm 12/9, theo nguồn tin từ leaker nổi tiếng Jon Prosser, Apple sẽ đồng thời trình làng một phiên bản Apple Watch giá siêu rẻ ngay trong sự kiện ra mắt iPhone 12 diễn ra vào hôm 15/9 sắp tới. Theo Phonearena, Watch SE sẽ có hai phiên bản kích thước màn hình là 40 và 44 mm. Mỗi cỡ sẽ được chia thành hai phiên bản chỉ có GPS và bản có thêm kết nối LTE. Với bản 40 mm là mã N140S và N140 còn bản 44 mm có mã N142S và N142B tương ứng.

Mức giá lần lượt cho 2 phiên bản là: Bản GPS sẽ có mức giá 199 USD (khoảng 4,5 triệu đồng) và bản LTE sẽ có mức giá 299 USD (khoảng 6,9 triệu đồng).

Apple Watch SE dự kiến sẽ ra mắt vào ngày 15/9 tới đây

Để có thể hạ giá thành đúng với tiêu chí "ngon - bổ - rẻ", chiếc Apple Watch SE sẽ bị lược bỏ một vài tính năng như không trang bị màn hình Always On Display hay ECG. Theo những nguồn thông tin, Apple Watch giá rẻ của Apple được cho là sẽ trang bị bộ xử lý chuyển động M9. Bộ xử lý chuyển động này từng được trang bị trên các thiết bị như iPhone 6s, iPhone SE đời đầu và iPad thế hệ thứ 5.

Dù nằm trong phân khúc giá rẻ nhưng mẫu Apple Watch mới này được mong chờ là vẫn trang bị tính năng phát hiện ngã (Fall Detection) chỉ có ở dòng Series 4 và Series 5, và phản hồi xúc giác (Digital Crown). Về cấu hình, Apple Watch giá rẻ sẽ được trang bị con chip S5 của Apple với bộ nhớ 16GB. Một chi tiết đáng chú ý khác là bởi đây là phiên bản giá rẻ nên thiết bị chỉ trang bị vỏ nhôm thay vì thép không gỉ.

Mới đây thông tin về Iphone 12 đã gây xôn xao cộng đồng mạng vì vẻ ngoài đẹp không tì vết và hàng loạt lời hứa hẹn về những tính năng "xịn xò". Thế nhưng theo như dự kiến và đồn đoán của cư dân mạng, để một fan táo Việt Nam có thể cầm trên siêu phẩm này thì mức giá sẽ có thể đạt tới ngưỡng... 200 triệu đồng. Lý do cho mức giá "trên trời" này là bởi dịch COVID-19 đã khiến việc "canh" để có thể mua được một chiếc Iphone tại thị trường quen thuộc của người Việt là Singapore sẽ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết.

Thiết kế của Iphone 12

Một số nhà phân tích công nghệ ước tính, Apple sẽ định giá iPhone 12 ở mức 649 USD (khoảng hơn 15 triệu đồng), iPhone 12 Pro giá 999 USD (hơn 23 triệu đồng) và iPhone 12 Pro Max giá 1.099 USD (khoảng hơn 25.6 triệu đồng).

Your browser does not support HTML5 video.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ