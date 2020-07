Sao Hàn liên tục dính phốt bắt nạt, lần này APRIL’s Naeun là nhân vật chính

Vào ngày 22 tháng 7, một bài đăng trên bảng cộng đồng trực tuyến liên quan đến thành viên Naeun của APRIL đã được tiết lộ và nhận được nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng. Netizen bí danh là A, người tuyên bố họ học cùng trường tiểu học với Naeun, tuyên bố rằng mình đã bị cô bắt nạt trong thời gian đó.

Thành viên visual của APRIL Naeun.

Bài viết chia sẻ: “Với những gì tôi đã trải qua ở trường tiểu học, có thời gian tôi đã khóc rất nhiều. Ngay cả bây giờ khi chuyện đã qua lâu, mẹ tôi cũng nghiến răng mỗi khi nhìn thấy Naeun trên TV”. Bài đăng cho rằng người này bị Naeun và một người bạn khác cùng bắt nạt.

Netizen A cũng nói thêm rằng ba người họ từng là bạn thân cho đến một ngày họ bắt đầu bắt nạt cô. “Vì tính cách nhút nhát của mình, tôi đã không thể hiểu nổi tại sao họ bắt đầu bắt nạt tôi và điều này khiến tôi trở nên Trầm cảm . Rồi một ngày nọ, Naeun chỉ về phía tôi và nói tôi giống như một người tàn tật và bình phẩm khuôn mặt và cơ thể của tôi.

Naeun ngoài tư cách là ca sĩ còn tham gia showbiz Hàn với vai trò diễn viên.

Netizen A tiết lộ rằng cô đã không đưa điều này ra ánh sáng từ trước vì đây là kí ức mà cô đã muốn quên. Mỗi lần nhìn thấy khuôn mặt của Naeun, tôi lại nhớ về những ký ức trong quá khứ của mình. Naeun có thể đã nói đùa nhưng với netizen A đó là một vết thương lớn. “Tôi hy vọng rằng bạn không nên quên rằng đây là điều mà bạn đã làm. Tôi hy vọng sẽ nhận được lời xin lỗi về chấn thương mà cô đã gây ra trong quá khứ” netizen này gửi gắm tới Naeun.

Đáp lại những tuyên bố bị cáo buộc này, DSP Media đã tuyên bố, những tin đồn là sai và chúng tôi sẽ thu thập tất cả dữ liệu liên quan và thực hiện hành động pháp lý.

Thông tin Naeun là kẻ bắt nạt khiến fan vô cùng sốc.

Naeun là thành viên nổi bật nhất nhóm nhạc APRIL vì ngoại hình xinh đẹp và trong sáng tựa tình đầu. Nhờ visual xinh đẹp động lòng người của mình, Naeun nhanh chóng thu hút được lượng người hâm mộ hùng hậu, nhóm nữ April nhờ thế cũng được biết tới nhiều hơn trong công chúng. Sự việc lần này là một cú sốc đối với cộng đồng fan của Naeun bởi cô nàng luôn xuất hiện hiền dịu như một nàng tiên.

Không chỉ Naeun mà Jennie của BLACKPINK cũng đã từng dính lùm xùm là kẻ bắt nạt bạn học khi còn ở New Zealand.

Theo Thanh Thùy/SKCĐ