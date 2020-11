Argentina tổ chức Quốc tang 3 ngày sau khi 'Cậu bé vàng' Diego Maradona qua đời

Cụ thể, Maradona đã qua đời sau khi lên cơn đau tim tại nhà riêng. Cách đây 2 tuần, ông vừa xuất hiện sau khi phẫu thuật cục máu đông ở não. Sau thông tin sốc này, không ít người hâm mộ cảm thấy sốc và vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của 'Cậu bé vàng'. Như đã đưa tin, tối 25/11 hàng loạt tờ báo và các trang truyền thông Argentina phát đi thông báo về việc huyền thoại Diego Maradona qua đời ở tuổi 60. Nguyên nhân tử vong được xác định là do bệnh tim.Cụ thể, Maradona đã qua đời sau khi lên cơn đau tim tại nhà riêng. Cách đây 2 tuần, ông vừa xuất hiện sau khi phẫu thuật cục máu đông ở não. Sau thông tin sốc này, không ít người hâm mộ cảm thấy sốc và vô cùng tiếc thương trước sự ra đi đột ngột của 'Cậu bé vàng'.

Ngay trong đêm 25/11, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez đã thông báo về việc cả nước sẽ để quốc tang 3 ngày để tiễn đưa Diego Maradona. Bên cạnh đó, địa điểm tổ chức lễ quốc tang cho Maradona chính là tòa nhà Casa Rosada - nơi đặt Văn phòng Tổng thống Argentina.

Chia sẻ về vụ việc, Tổng thống Argentina Alberto Fernandez cho biết: "Đó chính là tin tức buồn nhất mà người Argentina nhận được trong thời gian qua. Chúng tôi yêu ông ấy".

Sau khi Maradona qua đời, người dân Argentina cũng thi nhau kéo về sân vận động, quảng trường để cùng nhau tưởng nhớ về một huyền thoại bóng đá. Bên ngoài vận động La Bombonera, các cổ động viên của CLB Boca Juniors cũng ủ rũ, khóc thương. Ngay khi thông tin Maradona qua đời được công bố, trận đối đầu giữa Boca Juniors và Internacional (thuộc giải Copa Libertadores) diễn ra vào đêm qua cũng bị hoãn gấp.

Bên cạnh đó, các CĐV Newell's Old Boys ở Rosario (Argentina) cũng cùng nhau tụ tập ngoài SVĐ Marcelo Bielsa để tưởng nhớ Diego Maradona. Được biết, huyền thoại bóng đá Maradona từng thi đấu cho CLB này trong 2 năm là 1993 và 1994.

Tại Naples (Italy), không khí u buồn cũng bao trùm cả nơi đây. Đây cũng là nơi Maradona đã gắn bó trong suốt những năm tháng đỉnh cao nhất của sự nghiệp.

Bên ngoài SVĐ San Paolo và khắp các con phố vào sân này, các CĐV Napoli treo ảnh, thắp nến và đặt hoa tưởng niệm 'Cậu bé vàng'. Thậm chí, Thị trưởng Naples - Luigi De Magistris còn đề nghị CLB Napoli đổi tên sân San Paolo thành sân vận động Diego Armando Maradona.

Trong đêm qua, một phút mặc niệm ở sân cỏ châu Âu trong loạt trận Champions League để tưởng nhớ Maradona. Chiếc áo số 10 của 'Cậu bé vàng' cũng được treo vĩnh viễn ở sân San Paolo.



Theo TN/SKCĐ