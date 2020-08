Army Games 2020: Việt Nam đón loạt tin vui từ các đội hóa học, bắn tỉa, huấn luyện chó nghiệp vụ

Đội tuyển Hóa học vào nhóm bốn đội mạnh nhất cuộc thi

Sáng 29-8, tại Thao trường Pesochnoe thành phố Kostroma, Liên bang (LB) Nga , các đội tuyển tranh tài trong cuộc thi “Môi trường an toàn” bước vào bài thi thứ 3 “Tiếp sức”. Đây cũng là bài thi cuối cùng của cuộc thi.Theo thể thức của bài thi, hai kíp xe tốt nhất của mỗi đội tuyển chạy nối tiếp nhau trên thao trường và thực hiện các nội dung chuyên ngành độc lập.

Đội tuyển Hóa học tham gia phần thi

Tuy nhiên, ở bài thi “Hiệp đồng tác chiến”, dù vẫn đạt mức điểm tối đa 100/100 điểm nhưng đội Việt Nam chỉ xếp thứ 5/7 do yếu tố thời gian. Đội Belarus vẫn giữ vững ngôi đầu, trong khi đội Uzberkistan bất ngờ vươn lên vị trí thứ hai, đẩy đội Nga xuống vị trí thứ 3. Đội Armenia cũng có một bài thi thành công khi vươn lên vị trí thứ 4, đẩy đội Việt Nam xuống vị trí thứ 5. Đội Serbia và Tajikistan lần lượt chia nhau hai vị trí cuối bảng.

Tham gia cuộc thi “Môi trường an toàn” tại Army Games 2020, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam đã khắc phục mọi khó khăn để thi đấu quả cảm, thể hiện bản lĩnh và ý chí quyết tâm của từng thành viên. Đồng thời qua Hội thao năm nay, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam cũng thu được nhiều kinh nghiệm quý báu trong thi đấu quốc tế trên hệ vũ khí trang bị khác biệt hoàn toàn cũng như trong việc xử lý các tình huống bất ngờ phát sinh.

Sau khi Ban trọng tài họp về kết quả cuộc thi, Đội tuyển Hóa học QĐND Việt Nam xếp ở vị trí thứ tư chung cuộc (trong tổng số chín đội góp mặt tại Army Games 2020). Đội tuyển nước chủ nhà LB Nga xếp ở vị trí cao nhất cuộc thi khi đạt thành tích kỷ lục trong lịch sử tổ chức cuộc thi “Môi trường an toàn”; đứng thứ hai chung cuộc là đội tuyển Trung Quốc.

Theo Thùy Dương/SKCĐ