Arsenal hạ gục MU, cả hai phe đều nhắc Thomas Partey

Clip: Cô gái phản ứng nhanh như chớp cứu sống bạn thân thoát khỏi "ô tô điên"

Cô gái áo trắng đã phản ứng cực nhanh để cứu sống bạn mình thoát chết trong gang tấc khi cả 2 gặp phải một chiếc "ô tô điên" bất ngờ lao thẳng lên vỉa hè đâm nát cửa kính của một khách sạn tại Trung Quốc.