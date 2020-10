Aston Villa vs Liverpool (01h15, 4/10): Nhận định, link xem trực tiếp

Your browser does not support HTML5 video.

Clip: Người đàn ông dùng môn võ lạ khuất phục 2 con chó dữ

Dù bị 2 con chó dữ lao ra sủa điên cuồng nhưng người đàn ông vẫn bình tĩnh show ra những tư thế lạ như thể 1 môn võ bí ẩn nào đó khiến cho 2 con chó sợ quá cúp đuôi chạy vào nhà.