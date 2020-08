'ATM khẩu trang' đầu tiên tại Việt Nam, phát 8000 khẩu trang miễn phí cho người nghèo giữa mùa dịch

Chiếc máy "ATM khẩu trang" này đã được đặt tại số 204B Vườn Lài, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Đây cũng là địa chỉ đã từng đặt cây "ATM gạo" trước đó.

So với cây "ATM gạo" thì "ATM khẩu trang" miễn phí này đã được cải tiến hơn rất nhiều, giúp cho người dân đến nhận khẩu trang sẽ ít phải tiếp xúc với những đồ vật tại đây. Khi đến đây, người nhạn sẽ không cần phải bấm vào bất kỳ nút nào trên chiếc máy. Cây "ATM khẩu trang" này sẽ tự động nhận diện được gương mặt thông qua hệ thống camera được lắm trên thân máy.

Cây ATM ngoài rút tiền thì bây giờ chúng ta có thể rút được cả.... khẩu trang nữa đấy !

Không những thế, bên cạnh cây "ATM khẩu trang" còn có một máy rửa tay sát khuẩn miễn phí cho người dân khi đến đây nhận khẩu trang để phòng ngừa dịch bệnh COVID-19

Anh Hoàng Tuấn Anh chia sẻ: "Do các thiết bị y tế như khẩu trang ngày càng khan hiếm và đắt đỏ nên dự kiến "ATM khẩu trang" miễn phí sẽ hoạt động từ 10-16 giờ chiều vào các ngày thứ 5 trong tuần, liên tục đến khi hết khẩu trang. Khẩu trang mà mỗi người đến nhận là loại khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể giặt và dùng được 30 lần".

Người nghèo có thể đến đây để nhận khẩu trang miễn phí

Hiện anh Hoàng Tuấn Anh và các nhân viên đã chuẩn bị 8.000 cái khẩu trang vải đủ phát cho 2.600 người. Mỗi cá nhân sẽ được nhận 3 khẩu trang/1 lần, loại khẩu trang nhận được là khẩu trang vải kháng khuẩn, có thể giặt và tái sử dụng được 30 lần.

Chiều 5/8, chiếc máy "ATM khẩu trang" miễn phí đã được đi vào hoạt động và được đặt tại địa chỉ 204B Vườn Lài, quận Tân Phú, TP HCM

Những chiếc khẩu trang chứa đựng tình yêu thương sẽ giúp những người nghèo khó thêm ấm lòng giữa mùa dịch.

