Âu Hà My: Nữ giảng viên xinh đẹp nóng bỏng và 2 mối tình đều nhận 'trái đắng'

Âu Hà My sinh năm 1994, là nữ giảng viên nổi tiếng của một trường đại học ở Hà Nội. Cô nàng được nhiều người biết đến nhờ ngoại hình quyến rũ và xinh đẹp. Hà My cũng được nhiều người yêu mến dù không hoạt động trong nghệ thuật và từng gây sốt với hình ảnh nữ giám thị xinh đẹp tại địa điểm thi Đại học Công Nghiệp khi còn là sinh viên năm 3 của trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Không chỉ xinh đẹp, Âu Hà My còn có thành tích học tập cực khủng khi có thâm niên 16 năm theo học tiếng Pháp và từng được tuyển thẳng vào trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội và tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm tại đây.

Dù là giảng viên, thế nhưng ngoài giờ lên lớp Âu Hà My lại đi theo phong cách thời trang gợi cảm và sang chảnh. Còn khi trên lớp, cô nàng lại ăn mặc rất nền nã và kín đáo với kiểu tóc đơn giản và áo màu trơn giản dị nhưng vẫn tôn dáng.

Trải qua 2 mối tình nhưng đều nhận 'trái đắng'

Hủy hôn với Hà Duy

Tên tuổi của Âu Hà My lại càng được chú ý khi công khai chuyện tình cảm với Hà Duy. Hà Duy là gương mặt không còn xa lạ với nhiều người, anh là con trai nghệ sĩ Hương Dung. Bên cạnh đó, Hà Duy còn là diễn viên nhí đình đám một thời khi từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng như: Làm mẹ, Mùa hè sôi động, Một chuyến thăm quê, Xin hãy tin em...

Hà My và Hà Duy khi còn mặn nồng.

Tuy nhiên, đến khi trưởng thành Hà Duy lại không tiếp tục theo nghiệp diễn mà lại trở thành một phi công, thường xuyên chia sẻ cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội . Cuối năm 2017, Hà My và Hà Duy chính thức công khai tình cảm. Đến tháng 5/2018, cặp đôi tổ chức lễ dạm ngõ và dự định cuối năm sẽ tổ chức đám cưới.

Thời điểm đó, chàng phi công còn khiến nhiều người ghen tị khi đưa Hà My đi đo váy cưới có giá gần 100 triệu đồng. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì khi chưa kịp kết hôn, cặp đôi đã 'đường ai nấy đi' trong tiếc nuối. Hà My cho biết, bạn trai cũ vẫn rất tốt và cô từ chối tiết lộ nguyên nhân. Sau khi chia tay, Hà My nhanh chóng thổ lộ mình có người theo đuổi mới, còn Hà Duy vẫn cô đơn một mình.

Bị chồng phản bội

Sau khi chia tay Hà Duy khoảng 4 tháng, đến đầu 2019 nữ giảng viên xinh đẹp công khai tình mới. Anh chàng này cũng khiến nhiều người xuýt xoa khi sở hữu nhan sắc cực phẩm, là cựu hot boy trường Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng.

Bạn trai mới của Hà My là cựu hot boy trường Sân khấu Điện ảnh Nguyễn Trọng Hưng.

Nguyễn Trọng Hưng được biết đến là một người đa tài, vừa nhảy giỏi lại có khả năng làm đạo diễn, MC và làm kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông. Anh chàng từng tham gia rất nhiều phim như Bộ tứ 10A8, 7 ngày cho tình yêu, Taxi đêm, Tìm lại, Lột xác,... và giành được giải thưởng "Diễn viên xuất sắc" trong phim ngắn Người hoạt náo.

Sau 1 năm công khai tình cảm, HÀ My được bạn trai cầu hôn vô cùng lãng mạn ở 'xứ sở tình yêu' nước Pháp. Đến ngày 30/8/2019, cặp đôi tổ chức dạm ngõ và kết hôn vào ngày 2/10 cùng năm.

Ngày đó, chuyện tình đẹp như mơ của cặp đôi cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ và đám cưới đẹp lộng lẫy như trong truyện cổ tích cũng khiến không ít người phải xuýt xoa. Từ lúc yêu đến khi nên duyên vợ chồng, Hà My thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào khi được chồng cưng chiều, yêu thương.

Ảnh cưới ngọt ngào của cặp đôi.

Tuy nhiên, đến tối 12/8/2020, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ khi Hà My bất ngờ công khai trên mạng xã hội việc bắt gian chồng ngoại tình tại nhà riêng "Tuesday". Bên cạnh đó, nữ giảng viên trẻ tuổi còn bóc trần cuộc sống hôn nhân cùng bộ mặt thật của người chồng điển trai khiến cư dân mạng sốc nặng.

Cũng trong bài đăng, Âu Hà My đã chia sẻ nhiều chuyện đau buồn cô phải trải qua trong khoảng thời gian vừa qua: Bố mất, sảy thai... rồi đến người chồng phụ bạc, tất cả mọi thứ dồn đến một lúc khiến cô vô cùng suy sụp.

Theo Âu Hà My chia sẻ, chồng cô còn bội bạc đến mức, khi anh gặp khó khăn và vỡ nợ phải giải thể công ty, cô và mẹ đẻ luôn ở bên cùng anh vượt qua khó khăn. Tuy nhiên, lúc cô sảy thai gọi anh không nghe máy, phải gọi bạn thân của mình tới giúp.

Bài đăng được Âu Hà My chia sẻ.

Chồng Âu Hà My còn bị bóc trần quỵt tiền của đối tác, sống lỗi với nhân viên, lừa bạn bè, anh em, tới mức mà anh em kết nghĩa cũng không thể chịu nổi. Bên cạnh đó, khi bố cô mất chưa được một tháng, khi vỡ nợ thì bố chồng nói "chắc bố em mất, bố em về hành anh thì công việc của anh mới đổ bể như thế!".

Hiện tại, đoạn clip đánh ghen và chia sẻ của Âu Hà My vẫn đang được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội.

