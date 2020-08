Lộ style đi đánh ghen của Âu Hà My khiến CĐM share điên đảo: Tưởng thật mà không phải vậy

Hai ngày qua, clip đánh ghen của nữ giảng viên xinh đẹp Âu Hà My và chồng diễn viên Nguyễn Trọng Hưng đang trở thành chủ đề hot trên mạng. Từ đoạn clip có thể thấy, Âu Hà My không chỉ tố chồng ngoại tình mà còn lột trần bộ mặt sống bội bạc của anh.

Người xem càng thêm sốc bởi trước đây, cặp đôi thường xuyên 'rót mật' bởi những hình ảnh ngọt ngào, màn cầu hôn đẹp như mơ ở Paris và đám cưới long lanh như trong truyện cổ tích. Bên cạnh đó, Nguyễn Trọng Hưng còn thường xuyên dành cho vợ những lời lẽ có cánh. Hóa ra, phía sau những lời ngôn tình ấy là gã chồng bội bạc, giả tạo và đi ngoại tình.

Dù dân tình không ngừng chỉ trích, thế nhưng đến thời điểm hiện tại Nguyễn Trọng Hưng vẫn giữ thái độ im lặng, chưa hề lên tiếng về vụ việc. Trong khi Âu Hà My lại liên tục bị 'hot girl 3 đời chồng' Chu Hằng bóc phốt.

Nhiều người truyền tay nhau phong cách đi đánh ghen được cho là của Âu Hà My.

Thế nhưng, dù đối mặt với nỗi đau phản bội lớn như thế, Âu Hà My lại rất bình tĩnh, đánh ghen hết sức văn minh. Cô vẫn xưng anh em với chồng, xưng bạn tớ với tình địch khiến không ít người phải khâm phục.

Tuy nhiên, bên cạnh màn đánh ghen , nhiều trang mạng còn liên tục chia sẻ bức ảnh siêu thần thái, được cho là style đi đánh ghen của Âu Hà My khiến dân tình share điên đảo. Trong ảnh, người được cho là Âu Hà My ăn mặc cực ngầu và gợi cảm với chiếc váy đen 2 dây được cắt táo bạo, khoe trọn vòng 1 căng đầy, vòng eo con kiến cùng đôi chân dài thẳng tắp.

Thực ra đây là ảnh cô nàng Trần Ngọc Ánh, hay còn biết đến là hot girl ngực khủng Mon 2k.

Nhiều người con trêu đùa nhau, ăn mặc kiểu này đi đánh ghen thì chưa cần làm gì cũng đủ đánh bật 'con giáp thứ 13'. Không những thế, họ còn so sánh phong cách ăn mặc khi Âu Hà My lên giảng đường và cô vợ Âu Hà My khi đi đánh ghen.

Nhưng sự thật thì 2 người trong bức ảnh ấy không phải là 1. Cô nàng váy đen gợi cảm hết nấc ở trong ảnh là Trần Ngọc Ánh, hay còn biết đến là hot girl ngực khủng Mon 2k. Do cô đeo khẩu trang lại có ngoại hình khá giống Âu Hà My nên mới bị nhầm lẫn.

Đây mới là style đánh ghen của Âu Hà My.

Lúc này, nhiều người mới soi lại clip và phát hiện, khi Âu Hà My đi đánh ghen là xõa tóc dịu dàng, thắt nơ vàng bản to và nghiêm túc đeo khẩu trang.



Your browser does not support HTML5 video.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ