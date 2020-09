Trọng Hưng tham gia group anti, Âu Hà My mỉa mai chồng cũ 'ngoi lên lần nào là ăn gạch đá lần đấy'

Vụ ly hôn của Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My có lẽ là vụ việc thu hút sự chú ý nhất lúc này. Sau khoảng thời gian dài bị vợ cũ bắt quả tang ngoại tình, tố sống bội bạc thì Nguyễn Trọng Hưng đã liên tiếp 'phản dame' tố ngược lại Âu Hà My.

Mới đây nhất, chàng diễn viên 1992 lại tiếp tục viết một trạng thái rất dài nói về 'thâm cung bí sử' của vợ cũ, đưa ra mong muốn của mình, mong cư dân mạng không nên bị Âu Hà My 'dắt mũi' bởi những thông tin lệch lạc.

Cũng trong bài viết của mình, Nguyễn Trọng Hưng nhấn mạnh thêm nhiều vấn đề quan trọng gồm việc Âu Hà My xâm phạm quyền riêng tư khi đã lén lút đặt máy ghi âm tại nhà, chuyện Âu Hà My có thai và sảy thai cũng không phải sự thật, anh chưa bao giờ ở rể và cũng không muốn ở rể.

Nguyễn Trọng Hưng đăng bài vào nhóm anti vợ cũ.

Bên cạnh đó, anh chàng còn nhấn mạnh bản thân với vợ cũ đã chính thức ly hôn từ 24/6. Chính việc tố cáo của Âu Hà My đã khiến anh mất rất nhiều hợp đồng của công ty. Do đó, anh cho vợ cũ 3 ngày để đính chính vụ việc, xin lỗi công khai trên MXH nếu không sẽ nhờ Pháp luật can thiệp.

Chưa dừng lại ở đó, Nguyễn Trọng Hưng còn đăng lại bài đăng của mình vào trong nhóm anti Âu Hà My. Nhiều người phát hiện, anh chàng còn chủ động tham gia một nhóm chat chuyên nói xấu về vợ cũ.

Dù giữ thái độ im lặng từ khi chồng cũ 'tấu sớ', thế nhưng mới đây nhiều người đã soi được động thái của Âu Hà My trên trang cá nhân của mình. Cụ thể, khi nói chuyện với bạn bè nữ giảng viên trẻ đã mỉa mai chồng cũ: "Lập hẳn nhóm nói xấu vợ cũ thì chịu hẳn rồi. Bảo cư xử tử tế mà cứ ngoi lên hành động lần nào là bị gạch lần đấy mà vẫn chưa chừa".

Âu Hà My mỉa mai chồng cũ.

Có thể thấy, dù đã 'đường ai nấy đi' nhưng cả Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My vẫn có những động thái gay gắt khi nhắc về đối phương. Thậm chí, nhiều người còn ngán ngẩm 'không biết drama này đến bao giờ mới kết thúc', rằng hết 3 ngày 'deadline' thì Nguyễn Trọng Hưng sẽ xử lý thế nào đây.

Dù đã 'đường ai nấy đi' nhưng cả Nguyễn Trọng Hưng và Âu Hà My vẫn có những động thái gay gắt khi nhắc về đối phương.





Hiện, vụ đấu tố giữa Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng vẫn đang thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ