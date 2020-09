Sau tất cả, Âu Hà My đã chính thức lên tiếng sau vụ 'đấu tố' với chồng cũ Nguyễn Trọng Hưng

Vụ ly hôn giữa Âu Hà My và Nguyễn Trọng Hưng hiện trở thành một trong những vụ việc hot nhất trong thời gian qua. Sau khi bị vợ bắt quả tang ngoại tình và tố mang thai, Nguyễn Trọng Hưng đã giữ im lặng một thời gian. Sau đó, nam diễn viên mở lại facebook, tố ngược Âu Hà My cắt ghép clip, giả vờ mang thai

Nguyễn Trọng Hưng cũng cho biết, cặp đôi đã quyết định ly hôn từ tháng 1/2020. Mâu thuẫn của cả hai từ trước Tết đã đến đỉnh điểm nên quyết định dừng lại. Đó là lúc nhà Âu Hà My xảy ra chuyện buồn, thuyết phục Trọng Hưng về nhà ở cùng mẹ vợ để giúp mẹ vượt qua quãng thời gian khó khăn.

Bài đăng mới nhất của Âu Hà My.



cho biết, trong thời gian ở cùng với mẹ vợ, cả 2 lại tiếp tục xảy ra cãi vã, do có quá nhiều người can thiệp vào nên chuyện càng phức tạp, khó giải quyết. Cuối cùng, cặp đôi chính thức ly hôn vào ngày 26/8 vừa qua. Nguyễn Trọng Hưng cho biết, trong thời gian ở cùng với mẹ vợ, cả 2 lại tiếp tục xảy ra cãi vã, do có quá nhiều người can thiệp vào nên chuyện càng phức tạp, khó giải quyết. Cuối cùng, cặp đôi chính thức ly hôn vào ngày 26/8 vừa qua.

Giữa những động thái của chồng cũ, Âu Hà My đã xoá bài đăng "bóc phốt" cũng như một số hình ảnh từ các chuyến du lịch, ảnh chơi golf...

Giữ im lặng nhiều ngày, cuối cùng nữ giảng viên trẻ tuổi đã chính thức lên tiếng về vụ việc. Mới đây trên trang Facebook cá nhân, Âu Hà My đã đăng status chúc mừng sinh nhật người bố quá cố. Âu Hà My còn không quên cám ơn mọi người đã tin tưởng cô trong suốt thời gian qua.

Âu Hà My đã đăng status chúc mừng sinh nhật người bố quá cố.

Khi nhắc về lùm xùm thời gian qua, cô cũng khẳng định: "Im lặng là câu trả lời duy nhất cho tới thời điểm này, vì người đúng thì không cần thanh minh".

Theo cô, tất cả những việc xảy ra đều là mất mát quá lớn của cô trước độ tuổi 28, mọi thứ chỉ như cơn ác mộng. Do đó, từ nay cô quyết định sẽ khóa comment, tập trung hơn vào công việc, học hành và trở thành một trụ cột của gia đình



Theo Thùy Nguyễn/SKCĐ