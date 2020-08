Âu Hà My có những pha xử lý cực 'chất lượng' trước đoạn livestream giải bùa của chị gái Trọng Hưng

Vụ lùm xùm ly hôn của diễn viên Trọng Hưng và Âu Hà My hiện đang là một cuộc "hỗn chiến" không hồi kết khi cả 2 bên đều tung ra hàng loạt những bằng chứng để "hạ bệ" đối phương. Trước sự chỉ trích của cộng đồng mạng, về phía Trong Hưng và gia đình anh đã khóa hết comment trên facebook cá nhân.

Tối ngày 28/8 trong một đoạn livestream của người phụ nữ nhận là chị gái Trọng Hưng, cách đây mấy ngày có "phốt" em dâu cũ mình trên trang cá nhân thì hôm qua, cô ấy tiếp tục tố Âu Hà My "dùng bùa" để điều khiển Trọng Hưng.

Trong bài đăng người này cũng nêu rõ: "Bùa này mà cô Giảng Viên Đại Học nói là bùa bình an, bùa cầu con đấy ạ. Bùa của Cô giáo đấy, vào đây mà nhận về nhé...".

Bài post tối qua của người nhà Trọng Hưng

Trong đoạn livestream, Nguyễn Trọng Hưng vẻ mặt rất căng thẳng và tự nhận mình bị sai khiến: "Có những lúc còn có ý nghĩ tự tử".

Trước đó, cháu gái gọi Trọng Hưng cũng đăng đàn tố Âu Hà My đặt cả máy nghe trộm ở nhà chồng.

Mặc dù vụ việc bắt gặp quả tang ngoại tình hôm 12/8 đã qua đi, thủ tục ly hôn thuận tình đã được giải quyết dứt điểm vào ngày 26/8 nhưng có vẻ "cuộc chiến" này vẫn chưa thể kết thúc được.

Sau bài đăng giải thích của Trọng Hưng ai cũng chú ý vào những động thái mới nhất của Âu Hà My. Nhưng cô chỉ up story "sương sương" thế này thôi: "Phút 90 bắt đầu", "Cộng đồng mạng vẫn thông minh thật sự. Love all. Có gan viết thì có gan mở comment ra đi 3 bạn, khóa làm gì, chưa đến phút bù giờ đâu. Xanh chín như bài post của mình xem nào".

Âu Hà My cũng vào xem chị chồng livestream Âu Hà My cũng vào xem chị chồng livestream

Cho đến tối qua, đoạn livestream lại 1 lần nữa dậy sóng cộng đồng mạng thì Âu Hà My vẫn chọn cách im lặng. Và trên MXH đang truyền tay nhau xem động thái cô lặng lẽ vào xem rồi đi ra. Không biết cô nàng giảng viên xinh đẹp này đang nghĩ gì và sẽ có những hành động gì tiếp theo nhưng cho đến hiện tại, ai cũng thấy những pha xử lý của cô ấy rất thâm thúy và "đi vào lòng người".

Từ cách phản pháo của "họ nhà trai" này thì MXH đồn đoán rằng hẳn trận chiến này chưa thể kết thúc, hãy chờ xem nhà trai còn giở những chiêu trò gì nữa nhé.

Your browser does not support HTML5 video.

NGUYỄN TRỌNG HƯNG Đi Cúng Thầy Giải Bùa Do ÂU HÀ MY yểm

Theo Phương Hoa/SKCĐ